Лучший бомбардир сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам с основной командой "Полесья": что случилось

Лучший бомбардир сборной Украины по футболу в 2025 году Алексей Гуцуляк вернулся к тренировочному процессу с основной командой житомирского "Полесья". Об этом сообщает официальный сайт клуба, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что соответствующее решение принял президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

Я принял решение, чтобы Алексей присоединился к тренировочному лагерю "Полесья" в Испании. Он хорошо выступает за сборную Украины, и мы все понимаем, какая важная задача сейчас стоит перед страной - пробиться на Чемпионат Мира. То есть принял это решение, чтобы помочь сборной Украины в ответственный момент. Я общался с Сергеем Ребровым, и он сказал, что будет учитывать форму Гуцуляка. Если Алексей будет в хорошем состоянии, он может получить вызов на мартовские матчи. Поэтому сейчас лучшее решение - работать и готовиться вместе с командой - сказал Буткевич.

Он также рассказал, что Гуцуляк имел одни из лучших условий в команде, но появился запрос на еще большую сумму, которая "не соответствовала реальности".

"У нас есть другие игроки такого же уровня, и делать одному футболисту завышенную зарплату - это прямой риск для ухудшения атмосферы в раздевалке. Как президент клуба, я на такой риск идти не могу. В то же время я понимаю, что эта позиция формировалась не столько самим Алексеем, сколько его агентом, который думает прежде всего о собственной прибыли, а не об украинском футболе", - резюмировал президент "Полесья".

Контекст

Житомирское "Полесье" перевело защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка в команду U-19. Это решение принято из-за отказа футболистов продлить контракты, срок действия которых истекает летом.

В клубе рассказали, что предложили игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях — с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед.

