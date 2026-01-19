$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Лучший бомбардир сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам с основной командой "Полесья": что случилось

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Алексей Гуцуляк, лучший бомбардир сборной Украины 2025 года, вернулся к тренировочному процессу с основной командой житомирского "Полесья". Президент клуба Геннадий Буткевич принял это решение, чтобы помочь сборной Украины пробиться на Чемпионат Мира.

Лучший бомбардир сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам с основной командой "Полесья": что случилось

Лучший бомбардир сборной Украины по футболу в 2025 году Алексей Гуцуляк вернулся к тренировочному процессу с основной командой житомирского "Полесья". Об этом сообщает официальный сайт клуба, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что соответствующее решение принял президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

Я принял решение, чтобы Алексей присоединился к тренировочному лагерю "Полесья" в Испании. Он хорошо выступает за сборную Украины, и мы все понимаем, какая важная задача сейчас стоит перед страной - пробиться на Чемпионат Мира. То есть принял это решение, чтобы помочь сборной Украины в ответственный момент. Я общался с Сергеем Ребровым, и он сказал, что будет учитывать форму Гуцуляка. Если Алексей будет в хорошем состоянии, он может получить вызов на мартовские матчи. Поэтому сейчас лучшее решение - работать и готовиться вместе с командой

- сказал Буткевич.

Он также рассказал, что Гуцуляк имел одни из лучших условий в команде, но появился запрос на еще большую сумму, которая "не соответствовала реальности".

"У нас есть другие игроки такого же уровня, и делать одному футболисту завышенную зарплату - это прямой риск для ухудшения атмосферы в раздевалке. Как президент клуба, я на такой риск идти не могу. В то же время я понимаю, что эта позиция формировалась не столько самим Алексеем, сколько его агентом, который думает прежде всего о собственной прибыли, а не об украинском футболе", - резюмировал президент "Полесья".

Контекст

Житомирское "Полесье" перевело защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка в команду U-19. Это решение принято из-за отказа футболистов продлить контракты, срок действия которых истекает летом.

В клубе рассказали, что предложили игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях — с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед.

"Полесье" в Рождество оформило трансфер футболиста сборной Косово25.12.25, 14:28 • 2482 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Сергей Ребров