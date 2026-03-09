$43.730.0850.540.36
"Полесье" требует от УАФ проверить на полиграфе арбитров матча против "Динамо" - в Ассоциации отреагировали

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Геннадий Буткевич требует проверки судей из-за ошибок в игре с Динамо. УАФ уже начала служебные расследования в отношении арбитров и представителей комитета.

"Полесье" требует от УАФ проверить на полиграфе арбитров матча против "Динамо" - в Ассоциации отреагировали

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич обратился в Украинскую ассоциацию футбола с требованием проверить на полиграфе арбитров матча "Полесье" - "Динамо" из-за некоторых решений главного арбитра. В УАФ заявили, что открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Буткевича, которое цитирует пресс-служба клуба, и пресс-службу УАФ.

Детали

"Во-первых, настаиваем на публикации переговоров арбитров во время ключевых эпизодов игры, а именно: эпизода с отмененным голом Линдона Эмерллаху на 21-й минуте матча;

эпизода на 49-й минуте первого тайма с грубой игрой высоко поднятой ногой игрока "Динамо" (Киев) Кристиана Биловара, что создавало риск нанесения травмы игроку "Полесья" Линдону Эмерллаху", - говорится в заявлении.

Также Буткевич призвал соответствующие органы УАФ провести проверку на независимом полиграфе главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана с целью установления причин грубых ошибок.

Кроме того, клуб обратился с требованием к председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, консультанту по арбитражу УАФ Николе Риццоли и другим соответствующим должностным лицам УАФ дать публичную оценку работы арбитров в указанных эпизодах, а также сообщить о результатах рассмотрения указанных эпизодов и мере ответственности, которая будет применена к лицам, причастным к грубым ошибкам.

"И напоследок. Лично я не сомневаюсь, что руководство клуба "Динамо" (Киев) не имеет никакого отношения к грязным решениям арбитров. Причины грубых ошибок необходимо искать в другом месте, чем и должны заняться соответствующие органы УАФ", - добавил Буткевич.

Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что Ассоциация запускает служебные расследования.

"После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны чувствовать высокую ответственность за свою работу и решения. Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности", - сказал Шевченко.

Контекст

В воскресенье, 8 марта, в рамках 19 тура УПЛ житомирское "Полесье" принимало на собственном стадионе киевское "Динамо". На 21-й минуте новичок "Полесья" Линдон Эмерллаху открыл счет в матче, однако гол был отменен арбитром после просмотра VAR из-за фола в центре поля капитана "волков" Руслана Бабенко на полузащитнике киевлян Владимире Бражко.

"Полесье" в Рождество оформило трансфер футболиста сборной Косово25.12.25, 14:28 • 2571 просмотр

На 49-й минуте поединка защитник "Динамо" Кристиан Биловар жестоко сыграл в ногу Эмерллаху, что в теории могло тянуть на удаление за грубую игру, однако арбитр даже не "выписал" предупреждения. Впоследствии пресс-служба "Полесья" опубликовала фото ноги Эмерллаху.

В итоге поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо". На свой счет дубль записал форвард "бело-синих" Матвей Пономаренко, а за "волков" отличился Алексей Гуцуляк с пенальти.

Лучший бомбардир сборной Украины по футболу Алексей Гуцуляк вернулся к тренировкам с основной командой "Полесья": что случилось19.01.26, 05:01 • 4435 просмотров

Участник второго скандального эпизода Кристиан Биловар сам прокомментировал момент.

Это просто эмоции. Конечно, когда близкая игра, то высокий градус эмоций. Когда мы выиграли в первом круге со счетом 4:1, то они ничего не ходили не рассказывали и никаких эмоций у них не было. Сейчас же они там рассказывают – красная, не красная… Если бы показал красную, возможно, мы бы и вдесятером у них выиграли. Я не знаю, как было бы, а возможно, они бы выиграли... Рефери – это такой же человек, как и мы все. Они ошиблись – пропустили два гола, мы ошиблись – пропустили один гол. Рефери тоже может ошибаться, возможно, там и не было красной карточки, как они рассказывают. Я не видел момента

- сказал Биловар после игры.

Житомирян поддержал украинский боксер Александр Усик, который "выступает" за "Полесье".

Хочу поддержать президента клуба "Полесье" Геннадия Буткевича и всю команду. "Стая", вчера вы были невероятны. Вы всегда невероятны. Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет, он уже умирает. Убивают команды, которые растут, которые вкладывают огромные деньги в украинский футбол. Судьи, вы очень плохо судите. И тем самым вы убиваете футбол. К "Динамо" у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал и буду поддерживать. Сделайте что-нибудь, чтобы украинский футбол в дальнейшем рос, а не умирал

- сказал Усик в Instagram.

Александр Усик в составе "Полесья"? Геннадий Буткевич сделал неожиданное заявление, которое быстро воплотилось в жизнь27.01.26, 15:37 • 2748 просмотров

Павел Башинский

ОбществоСпорт
Социальная сеть
Андрей Шевченко