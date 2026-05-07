Украина и ЕС обсудили будущее временной защиты украинцев после 2027 года

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Улютин и Бруннер обсудили статус украинцев в ЕС после марта 2027 года. Главная задача - обеспечить правовую определенность и условия для возвращения.

Фото: Министерство социальной политики, семьи и единства Украины

Министр социальной политики Денис Улютин и еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер обсудили координацию политики в отношении украинцев в ЕС, в частности возможное завершение режима временной защиты после марта 2027 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

Детали

Встреча состоялась во время рабочего визита украинской делегации в США. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросе дальнейшего статуса украинцев, которые из-за войны находятся в странах Европейского Союза.

Улютин подчеркнул, что для Украины важно избежать правовой неопределенности и различных подходов в отношении украинцев в странах ЕС после завершения действия механизма временной защиты.

Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил 

- отметил министр.

По его словам, украинцы должны иметь "четкие, предсказуемые и законные возможности" для пребывания в ЕС до момента создания условий для возвращения.

Отдельно стороны обсудили вопросы получения данных об украинцах, находящихся под временной защитой в странах Евросоюза, в частности об уязвимых категориях населения.

В министерстве отметили, что эта информация необходима для дальнейшего планирования политики возвращения граждан и подготовки громад в Украине.

Также во время встречи речь шла о легальной миграции, интеграции украинцев на рынке труда, сохранении человеческого капитала Украины и работе Центров единства за рубежом.

Улютин сообщил, что первый Unity Hub в Берлине уже демонстрирует высокий спрос среди украинцев. За первые две недели работы центр предоставил почти 500 консультаций гражданам Украины.

Андрей Тимощенков

