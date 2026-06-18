Военным ограничат доступ к азартным играм на период военного положения, правительство приняло постановление

Кабинет министров принял постановление, запускающее внедрение механизма ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

"Решение выработали совместно с Минобороны. Его цель - защитить военных от рисков игровой зависимости и минимизировать связанные с ней риски безопасности. Сейчас продолжается техническая подготовка к запуску автоматической проверки через государственные электронные реестры", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после завершения технической интеграции при регистрации или входе в легальное казино данные пользователя будут автоматически проверяться не только в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, но и в Реестре военнослужащих, который внедряется Минобороны.

"Если система подтвердит, что человек проходит военную службу, доступ к игре будет заблокирован", - отметили в Минцифры.

Дополнение

В марте УНН сообщал, что Министерство цифровой трансформации обнародовало для общественного обсуждения проект постановления, которым предлагается ограничить доступ военных к азартным играм.

Согласно проекту постановления, ограничение участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх во время военного положения предусматривает недопуск военнослужащих к посещению игорных заведений и к участию в азартных играх и реализуется путем автоматизированного обмена данными между Реестром лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и Реестром военнослужащих.

Запрос осуществляется в следующей последовательности:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер паспорта гражданина Украины;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и дата рождения (число, месяц, год);

тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

В случае выявления совпадения данных о лице, содержащемся в Реестре военнослужащих, формируется автоматический ответ организатору азартных игр, что в отношении лица имеются ограничения участия в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Напомним

В марте 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ограничить работу онлайн-казино. Глава государства поручил Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Министерству цифровой трансформации и Совету национальной безопасности и обороны собрать аналитику и предложить решения.

В апреле 2024 года Президент подписал указ "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривал ряд поручений. В частности, Кабмину было поручено разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также распространения соответствующего контекстного материала.

Также главнокомандующему Вооруженных сил Украины, руководству других воинских формирований безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим на доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх в сети Интернет.

В декабре 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

В марте 2025 года Кабинет министров образовал Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, ликвидированной Верховной Радой в декабре прошлого года.

Также в декабре 2024 года правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за содействие деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.