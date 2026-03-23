Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Київ • УНН
Мінцифри пропонує обмежити участь військових у казино через обмін даними між реєстрами. Організатори ігор отримуватимуть відмову при виявленні збігів.
Міністерство цифрової трансформації оприлюднило на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонується обмежити доступ військових до азартних ігор. Про це передає УНН з посиланням на Мінцифри.
Деталі
Відповідно до проєкту постанови, обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх під час воєнного стану передбачає недопуск військовослужбовців до відвідування гральних закладів та до участі в азартних іграх і реалізується шляхом автоматизованого обміну даними між Реєстром осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та Реєстром військовослужбовців.
Запит здійснюється в такій послідовності:
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження (число, місяць, рік);
- тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу.
У разі виявлення збігу даних про особу, яка міститься у Реєстрі військовослужбовців формується автоматична відповідь організатору азартних ігор, що стосовно особи наявні обмеження участі у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх.
Дані про приналежність особи до військовослужбовців не розголошуються. Така особа не допускається до відвідування грального закладу та до участі в азартних іграх.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.