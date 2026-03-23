Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонується обмежити доступ військових до азартних ігор. Про це передає УНН з посиланням на Мінцифри.

Деталі

Відповідно до проєкту постанови, обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх під час воєнного стану передбачає недопуск військовослужбовців до відвідування гральних закладів та до участі в азартних іграх і реалізується шляхом автоматизованого обміну даними між Реєстром осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та Реєстром військовослужбовців.

Запит здійснюється в такій послідовності:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження (число, місяць, рік);

тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу.

У разі виявлення збігу даних про особу, яка міститься у Реєстрі військовослужбовців формується автоматична відповідь організатору азартних ігор, що стосовно особи наявні обмеження участі у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх.

Дані про приналежність особи до військовослужбовців не розголошуються. Така особа не допускається до відвідування грального закладу та до участі в азартних іграх.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.