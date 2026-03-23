23 березня, 19:55 • 12903 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 30335 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
23 березня, 16:59 • 26435 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
23 березня, 16:01 • 26972 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 25775 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 17539 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 33443 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 41388 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 33422 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 56326 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Нові нафтові плями на Дністрі та загибель птахів виявили на півночі Молдови23 березня, 21:05 • 13487 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12594 перегляди
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуариVideo23 березня, 22:13 • 15252 перегляди
Стала відома причина смерті зірки "Надприродного" Керрі Енн Флемінг 23 березня, 22:44 • 8186 перегляди
Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні23 березня, 23:22 • 18969 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 23170 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 28194 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 27867 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 33447 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 38549 перегляди
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12813 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17294 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15639 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65345 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66088 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор

Київ • УНН

Мінцифри пропонує обмежити участь військових у казино через обмін даними між реєстрами. Організатори ігор отримуватимуть відмову при виявленні збігів.

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонується обмежити доступ військових до азартних ігор. Про це передає УНН з посиланням на Мінцифри.

Деталі

Відповідно до проєкту постанови, обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх під час воєнного стану передбачає недопуск військовослужбовців до відвідування гральних закладів та до участі в азартних іграх і реалізується шляхом автоматизованого обміну даними між Реєстром осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та Реєстром військовослужбовців.

Запит здійснюється в такій послідовності:

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України;
    • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
      • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження (число, місяць, рік);
        • тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу.

          У разі виявлення збігу даних про особу, яка міститься у Реєстрі військовослужбовців формується автоматична відповідь організатору азартних ігор, що стосовно особи наявні обмеження участі у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх.

          Дані про приналежність особи до військовослужбовців не розголошуються. Така особа не допускається до відвідування грального закладу та до участі в азартних іграх.

          Нагадаємо

          Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

          Павло Башинський

          СуспільствоТехнології
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Верховна Рада України