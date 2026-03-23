Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Минцифры предлагает ограничить участие военных в казино через обмен данными между реестрами. Организаторы игр будут получать отказ при выявлении совпадений.
Министерство цифровой трансформации обнародовало на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается ограничить доступ военных к азартным играм. Об этом передает УНН со ссылкой на Минцифры.
Детали
В соответствии с проектом постановления, ограничение участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх во время военного положения предусматривает недопуск военнослужащих к посещению игорных заведений и к участию в азартных играх и реализуется путем автоматизированного обмена данными между Реестром лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и Реестром военнослужащих.
Запрос осуществляется в следующей последовательности:
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер паспорта гражданина Украины;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и дата рождения (число, месяц, год);
- тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
В случае выявления совпадения данных о лице, содержащихся в Реестре военнослужащих, формируется автоматический ответ организатору азартных игр, что в отношении лица имеются ограничения участия в посещении игорных заведений и участия в азартных играх.
Данные о принадлежности лица к военнослужащим не разглашаются. Такое лицо не допускается к посещению игорного заведения и к участию в азартных играх.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.