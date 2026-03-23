Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм

Киев • УНН

Минцифры предлагает ограничить участие военных в казино через обмен данными между реестрами. Организаторы игр будут получать отказ при выявлении совпадений.

Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм

Министерство цифровой трансформации обнародовало на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается ограничить доступ военных к азартным играм. Об этом передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

В соответствии с проектом постановления, ограничение участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх во время военного положения предусматривает недопуск военнослужащих к посещению игорных заведений и к участию в азартных играх и реализуется путем автоматизированного обмена данными между Реестром лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и Реестром военнослужащих.

Запрос осуществляется в следующей последовательности:

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер паспорта гражданина Украины;
    • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
      • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и дата рождения (число, месяц, год);
        • тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

          В случае выявления совпадения данных о лице, содержащихся в Реестре военнослужащих, формируется автоматический ответ организатору азартных игр, что в отношении лица имеются ограничения участия в посещении игорных заведений и участия в азартных играх.

          Данные о принадлежности лица к военнослужащим не разглашаются. Такое лицо не допускается к посещению игорного заведения и к участию в азартных играх.

          Напомним

          Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

          Павел Башинский

          ОбществоТехнологии
          Кабинет Министров Украины
          Военное положение
          Война в Украине
          Верховная Рада