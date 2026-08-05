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The Washington Post
Социальная сеть

В детском лагере в киевской Пуще-Водице обнаружили грязь, плесень и многочисленные нарушения

Киев • УНН

 • 3597 просмотра

Мониторинговая группа Омбудсмена обнаружила в лагере грязь, плесень, алкоголь у персонала и гнилые фрукты. Дмитрий Лубинец требует реакции от Министерства социальной политики.

В детском лагере в киевской Пуще-Водице обнаружили грязь, плесень и многочисленные нарушения

После жалоб родителей в социальных сетях мониторинговая группа провела проверку детского лагеря в Пуще-Водице. Во время осмотра зафиксировали ненадлежащие условия проживания, нарушения в организации питания и обустройстве укрытий. Об этом сообщает Омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

"Сначала мы посетили детский лагерь "Артек" в Закарпатье. Теперь — в Пуще-Водице. Возмущение родителей я увидел в социальных сетях и понимал, что здесь необходимо вмешательство", – говорится в сообщении.

По словам Дмитрия Лубинца, вчера с 9 утра мониторинговая группа работала на территории лагеря и выявила немало нарушений.

"В комнатах — грязь, сломанная мебель, плесень и грибок. В подсобных помещениях персонала — бутылки с алкоголем. В пищеблоке — гнилые фрукты. Суточные пробы имеются не от всех блюд. Муравьи повсюду — от жилых комнат до пищевых цехов. Укрытия не оборудованы должным образом: спальные места обустроены на палетах, постельные принадлежности грязные, питьевой воды недостаточно", – говорится в сообщении.

В то же время на территории лагеря установили кофейные аппараты, к которым имеют доступ даже дети младшего возраста.

"Но больше всего меня задело другое. Под сообщением об "Артеке" одна из мам написала, что забрала ребенка из лагеря, а тот вернулся очень худым. Под этим комментарием начали появляться сообщения других родителей — уже о других детских лагерях. И снова — похожие истории.

Так действительно ли речь идет об отдельных случаях? Или мы уже имеем дело с системной проблемой организации отдыха и оздоровления наших детей? Поэтому требую реакции от Министерства социальной политики, семьи и единства Украины", – говорится в сообщении.

По результатам мониторинга Дмитрий Лубинец направил официальные письма в соответствующие органы, чтобы получить "конкретную реакцию — свидетельствуют ли такие условия о "высшей" категории учреждения?"

"Потому что детский лагерь — это не просто место, куда родители отправляют ребенка на каникулы. Это место, где государство должно гарантировать ребенку безопасность, надлежащие условия и уважение к его правам. И если вместо этого мы видим грязь, плесень, ненадлежащие укрытия и другие нарушения — должны быть изменения и ответственность. Дети не должны платить за чью-то халатность своим здоровьем и безопасностью", – заявил Омбудсмен.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях в детском лагере "Артек Закарпатье". Выявлены антисанитария, гнилые продукты, плесень в укрытии и отсутствие надлежащей безопасности.

Алла Киосак

Общество
Школа
Министерство национального единства Украины
Министерство социальной политики Украины
Закарпатская область