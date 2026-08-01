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Плесень в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате: Омбудсмен заявил о вопиющих нарушениях в лагере "Артек Закарпатье"

Киев • УНН

 • 4270 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях в детском лагере "Артек Закарпатье". Обнаружены антисанитария, гнилые продукты, плесень в укрытии и отсутствие надлежащей безопасности.

Плесень в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате: Омбудсмен заявил о вопиющих нарушениях в лагере "Артек Закарпатье"

В ходе мониторинга в детском лагере "Артек Закарпатье" выявили многочисленные нарушения условий пребывания детей. По результатам проверки уже направили обращение к руководству Закарпатской ОВА и Национальной социальной сервисной службы. Об этом сообщил в субботу Омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

"Плесень в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате: разве в таких условиях должны отдыхать дети?! Я увидел в соцсетях информацию о возможных нарушениях прав детей в лагере "Артек Закарпатье". Я немедленно поручил моему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову провести мониторинг. Когда есть предположения о таких нарушениях - реакция должна быть мгновенной. И это подтвердили результаты, которые просто вопиющие", - заявил Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, на момент визита в лагере находились 287 детей из 10 областей Украины. В частности, из прифронтовых регионов и тех, которые больше всего пострадали от российской агрессии. Дети были направлены на отдых за средства государственного бюджета.

"В пищеблоке — антисанитария, мухи и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранили вместе со свежими. Диетического меню для детей, которые в нем нуждаются, не было. В комнатах — по 12 детей. Изношенная мебель и постель, отсутствие надлежащих мест для личных вещей, плесень и грибок. Душевых кабин недостаточно, водоснабжение — только в определенные часы. Нет надлежащего уровня приватности", – сообщил Омбудсмен.

Чиновник подчеркивает, что наибольшее беспокойство вызывает безопасность детей во время воздушной тревоги. В частности, по его словам, в лагере сырое укрытие с плесенью и без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования.

"Дети рассказали, что во время тревоги в основном остаются в корпусе и используют "правило двух стен". Это недопустимо! Ребенок не должен прятаться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие", – указал чиновник.

Кроме этого, проблемы нашли и на территории учреждения. В частности, по словам Дмитрия Лубинца, в лагере отсутствует сплошное ограждение, надлежащее освещение и видеонаблюдение, а часть площадок в аварийном состоянии. Бассейн не работает.

"Поэтому уже немедленно направлены письма главе Закарпатской ОВА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в Закарпатской области. Требую проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры!" – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Сейчас представители Омбудсмена готовят отчет с рекомендациями по устранению нарушений, а также представление. По словам Дмитрия Лубинца, каждому выявленному факту будет дана надлежащая правовая оценка.

Напомним

На Хмельнитчине пятерых детей изъяли из опасных условий проживания. Они жили в антисанитарии, питались просроченными продуктами и не посещали школу.

Алла Киосак

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