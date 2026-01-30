Антисанітарія та протерміновані продукти: п'ятеро дітей вилучено з антисанітарних умов проживання на Хмельниччині

У місті Славута на Хмельниччині п’ятеро дітей були вилучені з небезпечних умов проживання: вони жили в антисанітарії, харчувалися протермінованими продуктами та не відвідували школу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У місті Славута на Хмельниччині встановлено факт неналежного виконання батьківських обов’язків: жінка, схильна до зловживання алкоголем, тривалий час не забезпечувала належного догляду та виховання п’ятьох дітей - йдеться у повідомленні.

Вони не відвідували навчальні заклади, жебракували та вчиняли дрібні крадіжки.

Під час спільного візиту правоохоронців і представників соціальних служб з’ясовано, що діти проживали в умовах антисанітарії, а продукти харчування в оселі були протермінованими та непридатними для вживання.

За участі прокурорів, поліції та служб у справах дітей Шепетівського району дітей негайно вилучено та передано до спеціалізованого закладу тимчасового перебування.

Наразі вирішується питання щодо їх влаштування у безпечні сімейні форми виховання та позбавлення матері батьківських прав.

Упродовж останнього місяця у різних регіонах України задокументовано численні факти грубих порушень прав неповнолітніх

Раніше прокуратура вже інформувала про виявлені тяжкі порушення прав дітей у Києві на Одещині Полтавщині Волині.

На Волині начальнику служби у справах дітей повідомили про підозру через загибель дворічного хлопчика