Антисанітарія та протерміновані продукти: п'ятеро дітей вилучено з антисанітарних умов проживання на Хмельниччині

11:34 • 1740 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 7336 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 14376 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 23611 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 31311 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 37921 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 60221 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 44884 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33477 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 63789 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 12685 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 32286 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 37134 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 25555 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 11571 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 63788 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 50334 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 52909 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 112914 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 140856 перегляди
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 2064 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 3798 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 28412 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 28698 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 51226 перегляди
Антисанітарія та протерміновані продукти: п'ятеро дітей вилучено з антисанітарних умов проживання на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 112 перегляди

На Хмельниччині п'ятеро дітей вилучили з небезпечних умов проживання. Вони жили в антисанітарії, харчувалися протермінованими продуктами та не відвідували школу.

Антисанітарія та протерміновані продукти: п'ятеро дітей вилучено з антисанітарних умов проживання на Хмельниччині

У місті Славута на Хмельниччині п’ятеро дітей були вилучені з небезпечних умов проживання: вони жили в антисанітарії, харчувалися протермінованими продуктами та не відвідували школу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У місті Славута на Хмельниччині встановлено факт неналежного виконання батьківських обов’язків: жінка, схильна до зловживання алкоголем, тривалий час не забезпечувала належного догляду та виховання п’ятьох дітей

- йдеться у повідомленні.

Вони не відвідували навчальні заклади, жебракували та вчиняли дрібні крадіжки.

Під час спільного візиту правоохоронців і представників соціальних служб з’ясовано, що діти проживали в умовах антисанітарії, а продукти харчування в оселі були протермінованими та непридатними для вживання.

За участі прокурорів, поліції та служб у справах дітей Шепетівського району дітей негайно вилучено та передано до спеціалізованого закладу тимчасового перебування.

Наразі вирішується питання щодо їх влаштування у безпечні сімейні форми виховання та позбавлення матері батьківських прав.

Доповнення

Упродовж останнього місяця у різних регіонах України задокументовано численні факти грубих порушень прав неповнолітніх

Раніше прокуратура вже інформувала про виявлені тяжкі порушення прав дітей у Києві на Одещині Полтавщині Волині.

На Волині начальнику служби у справах дітей повідомили про підозру через загибель дворічного хлопчика29.01.26, 14:08 • 3628 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Цивільний кодекс України
Полтавська область
Одеська область
Волинська область
Україна
Київ