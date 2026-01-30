$42.850.08
Эксклюзив
12:21 • 360 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 2516 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 8346 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 15029 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 24278 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 31879 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 38465 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 61023 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 45421 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33740 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Антисанитария и просроченные продукты: пятеро детей изъяты из антисанитарных условий проживания в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 454 просмотра

В Хмельницкой области пятерых детей изъяли из опасных условий проживания. Они жили в антисанитарии, питались просроченными продуктами и не посещали школу.

Антисанитария и просроченные продукты: пятеро детей изъяты из антисанитарных условий проживания в Хмельницкой области

В городе Славута Хмельницкой области пятеро детей были изъяты из опасных условий проживания: они жили в антисанитарии, питались просроченными продуктами и не посещали школу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В городе Славута Хмельницкой области установлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей: женщина, склонная к злоупотреблению алкоголем, длительное время не обеспечивала надлежащего ухода и воспитания пятерых детей

- говорится в сообщении.

Они не посещали учебные заведения, попрошайничали и совершали мелкие кражи.

Во время совместного визита правоохранителей и представителей социальных служб выяснилось, что дети проживали в условиях антисанитарии, а продукты питания в доме были просроченными и непригодными для употребления.

При участии прокуроров, полиции и служб по делам детей Шепетовского района дети немедленно изъяты и переданы в специализированное учреждение временного пребывания.

Сейчас решается вопрос об их устройстве в безопасные семейные формы воспитания и лишении матери родительских прав.

Дополнение

В течение последнего месяца в разных регионах Украины задокументированы многочисленные факты грубых нарушений прав несовершеннолетних

Ранее прокуратура уже информировала о выявленных тяжких нарушениях прав детей в Киеве, Одесской, Полтавской, Волынской областях.

