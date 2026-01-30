Антисанитария и просроченные продукты: пятеро детей изъяты из антисанитарных условий проживания в Хмельницкой области

В городе Славута Хмельницкой области пятеро детей были изъяты из опасных условий проживания: они жили в антисанитарии, питались просроченными продуктами и не посещали школу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В городе Славута Хмельницкой области установлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей: женщина, склонная к злоупотреблению алкоголем, длительное время не обеспечивала надлежащего ухода и воспитания пятерых детей - говорится в сообщении.

Они не посещали учебные заведения, попрошайничали и совершали мелкие кражи.

Во время совместного визита правоохранителей и представителей социальных служб выяснилось, что дети проживали в условиях антисанитарии, а продукты питания в доме были просроченными и непригодными для употребления.

При участии прокуроров, полиции и служб по делам детей Шепетовского района дети немедленно изъяты и переданы в специализированное учреждение временного пребывания.

Сейчас решается вопрос об их устройстве в безопасные семейные формы воспитания и лишении матери родительских прав.

В течение последнего месяца в разных регионах Украины задокументированы многочисленные факты грубых нарушений прав несовершеннолетних

Ранее прокуратура уже информировала о выявленных тяжких нарушениях прав детей в Киеве, Одесской, Полтавской, Волынской областях.

