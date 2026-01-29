На Волыни начальнику службы по делам детей сообщили о подозрении из-за гибели двухлетнего мальчика

На Волыни начальнику службы по делам детей одного из городских советов сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

Установлено, что несмотря на имеющиеся сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей из неблагополучной семьи, должностное лицо не приняло предусмотренных законом мер для их принудительного изъятия.

Последствия этого бездействия – фатальны. Погиб двухлетний мальчик. Ребенок выпил алкоголь, который из-за безразличия взрослых находился в свободном доступе. Причина смерти – алкогольное отравление - говорится в сообщении.

Отца умершего мальчика обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины), производство в отношении него направлено в суд.

Дело в отношении матери умершего мальчика выделено в отдельное производство в связи с ее пребыванием за границей.

О ситуации в семье было известно службе по делам детей, однако надлежащие меры не приняты. Только после трагедии старший брат был отобран у родителей.

