На Волыни начальнику службы по делам детей сообщили о подозрении из-за гибели двухлетнего мальчика
На Волыни начальнику службы по делам детей сообщено о подозрении. Его бездействие привело к смерти двухлетнего мальчика от алкогольного отравления.
На Волыни начальнику службы по делам детей одного из городских советов сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
Установлено, что несмотря на имеющиеся сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей из неблагополучной семьи, должностное лицо не приняло предусмотренных законом мер для их принудительного изъятия.
Последствия этого бездействия – фатальны. Погиб двухлетний мальчик. Ребенок выпил алкоголь, который из-за безразличия взрослых находился в свободном доступе. Причина смерти – алкогольное отравление
Отца умершего мальчика обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины), производство в отношении него направлено в суд.
Дело в отношении матери умершего мальчика выделено в отдельное производство в связи с ее пребыванием за границей.
О ситуации в семье было известно службе по делам детей, однако надлежащие меры не приняты. Только после трагедии старший брат был отобран у родителей.
Напомним
Ювенальные прокуроры Одесской области выявили многочисленные нарушения прав детей в учреждениях опеки, что привело к открытию нескольких досудебных расследований. В частности, воспитательнице сообщено о подозрении в истязании 6-летнего мальчика.
