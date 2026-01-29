На Волыни начальнику службы по делам детей сообщили о подозрении из-за гибели двухлетнего мальчика

$42.770.19
51.230.00
ukenru
12:04 • 518 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 1032 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 1890 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 9402 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 19966 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 8656 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 12154 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 17143 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 23907 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 30931 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.1м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 16928 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 15779 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 18425 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов06:27 • 18205 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 12005 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 52866 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 81631 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 105624 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 84569 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 103690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 18611 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 45351 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 43310 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 49764 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 52240 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Отопление
Дипломатка
Фильм

На Волыни начальнику службы по делам детей сообщили о подозрении из-за гибели двухлетнего мальчика

Киев • УНН

 • 286 просмотра

На Волыни начальнику службы по делам детей сообщено о подозрении. Его бездействие привело к смерти двухлетнего мальчика от алкогольного отравления.

На Волыни начальнику службы по делам детей сообщили о подозрении из-за гибели двухлетнего мальчика

На Волыни начальнику службы по делам детей одного из городских советов сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

Установлено, что несмотря на имеющиеся сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей из неблагополучной семьи, должностное лицо не приняло предусмотренных законом мер для их принудительного изъятия.

Последствия этого бездействия – фатальны. Погиб двухлетний мальчик. Ребенок выпил алкоголь, который из-за безразличия взрослых находился в свободном доступе. Причина смерти – алкогольное отравление

- говорится в сообщении.

Отца умершего мальчика обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины), производство в отношении него направлено в суд.

Дело в отношении матери умершего мальчика выделено в отдельное производство в связи с ее пребыванием за границей.

О ситуации в семье было известно службе по делам детей, однако надлежащие меры не приняты. Только после трагедии старший брат был отобран у родителей.

Напомним

Ювенальные прокуроры Одесской области выявили многочисленные нарушения прав детей в учреждениях опеки, что привело к открытию нескольких досудебных расследований. В частности, воспитательнице сообщено о подозрении в истязании 6-летнего мальчика.

Генеральный прокурор Кравченко заявил об изменениях в подходе к участию прокуроров в расследовании насильственных преступлений против детей23.06.25, 13:46 • 2422 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Волынская область