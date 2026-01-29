$42.770.19
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 1156 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 1972 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 9486 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 20029 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 8688 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 12166 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17161 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 23938 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 30951 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

На Волині начальнику служби у справах дітей повідомили про підозру через загибель дворічного хлопчика

Київ • УНН

 • 384 перегляди

На Волині начальнику служби у справах дітей повідомлено про підозру. Його бездіяльність призвела до смерті дворічного хлопчика від алкогольного отруєння.

На Волині начальнику служби у справах дітей повідомили про підозру через загибель дворічного хлопчика

На Волині начальнику служби у справах дітей однієї з міських рад повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей із неблагополучної сім’ї, посадовець не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.

Наслідки цієї бездіяльності - фатальні. Загинув дворічний хлопчик. Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих перебував у вільному доступі. Причина смерті - алкогольне отруєння

- йдеться у повідомленні.

Батька померлого хлопчика обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України), провадження щодо нього скеровано до суду.

Справа щодо матері померлого хлопчика виділена в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.

Про ситуацію в сім’ї було відомо службі у справах дітей, однак належних заходів не вжито. Лише після трагедії старшого брата відібрано у батьків.

Нагадаємо

Ювенальні прокурори Одещини виявили численні порушення прав дітей у закладах опіки, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Зокрема, виховательці повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика.

Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей23.06.25, 13:46 • 2424 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область