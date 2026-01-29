На Волині начальнику служби у справах дітей повідомили про підозру через загибель дворічного хлопчика

На Волині начальнику служби у справах дітей однієї з міських рад повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей із неблагополучної сім’ї, посадовець не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.

Наслідки цієї бездіяльності - фатальні. Загинув дворічний хлопчик. Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих перебував у вільному доступі. Причина смерті - алкогольне отруєння - йдеться у повідомленні.

Батька померлого хлопчика обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України), провадження щодо нього скеровано до суду.

Справа щодо матері померлого хлопчика виділена в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.

Про ситуацію в сім’ї було відомо службі у справах дітей, однак належних заходів не вжито. Лише після трагедії старшого брата відібрано у батьків.

Нагадаємо

Ювенальні прокурори Одещини виявили численні порушення прав дітей у закладах опіки, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань. Зокрема, виховательці повідомлено про підозру у катуванні 6-річного хлопчика.

Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей