Срок получения паспортов в консульствах для украинцев за границей сократят - МИД

Для украинцев за границей срок получения паспортов в консульствах сократят, заявил во время часа вопросов к правительству в ВР министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщили в парламенте, пишет УНН.

Детали

По его словам, Украина принимает меры по возвращению украинцев, которых за границей находится 8 млн, домой. В отдельных странах уже действуют программы. В частности, в Швейцарии.

Он добавил, что "МИД сократит срок получения паспортов в консульствах".

61% услуг — это оформление паспортов. Устранены преграды с бланками, сокращен срок доставки паспортов. Введем отдельную очередь для определенных категорий. Лично читаю жалобы относительно очередей. Сократим время получения паспорта — заявил Сибига.

МИД, как отмечается, обратился в компетентные органы из-за злоупотреблений в электронной очереди на получение паспорта.

