29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Срок получения паспортов в консульствах для украинцев за границей сократят - МИД

Киев • УНН

 • 792 просмотра

МИД сократит срок выдачи паспортов за границей и внедрит очереди. Министр Сибига заявил об устранении проблем с бланками и быстрой доставке.

Срок получения паспортов в консульствах для украинцев за границей сократят - МИД

Для украинцев за границей срок получения паспортов в консульствах сократят, заявил во время часа вопросов к правительству в ВР министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщили в парламенте, пишет УНН.

Детали

По его словам, Украина принимает меры по возвращению украинцев, которых за границей находится 8 млн, домой. В отдельных странах уже действуют программы. В частности, в Швейцарии.

Он добавил, что "МИД сократит срок получения паспортов в консульствах".

61% услуг — это оформление паспортов. Устранены преграды с бланками, сокращен срок доставки паспортов. Введем отдельную очередь для определенных категорий. Лично читаю жалобы относительно очередей. Сократим время получения паспорта

— заявил Сибига.

МИД, как отмечается, обратился в компетентные органы из-за злоупотреблений в электронной очереди на получение паспорта.

Украине "придется бороться" за возвращение своих граждан из-за границы — Сибига29.05.26, 11:09 • 2716 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитикаНаши за границей
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Министерство национального единства Украины
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Верховная Рада
Швейцария
Украина