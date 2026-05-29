Срок получения паспортов в консульствах для украинцев за границей сократят - МИД
Киев • УНН
МИД сократит срок выдачи паспортов за границей и внедрит очереди. Министр Сибига заявил об устранении проблем с бланками и быстрой доставке.
Для украинцев за границей срок получения паспортов в консульствах сократят, заявил во время часа вопросов к правительству в ВР министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщили в парламенте, пишет УНН.
Детали
По его словам, Украина принимает меры по возвращению украинцев, которых за границей находится 8 млн, домой. В отдельных странах уже действуют программы. В частности, в Швейцарии.
Он добавил, что "МИД сократит срок получения паспортов в консульствах".
61% услуг — это оформление паспортов. Устранены преграды с бланками, сокращен срок доставки паспортов. Введем отдельную очередь для определенных категорий. Лично читаю жалобы относительно очередей. Сократим время получения паспорта
МИД, как отмечается, обратился в компетентные органы из-за злоупотреблений в электронной очереди на получение паспорта.
Украине "придется бороться" за возвращение своих граждан из-за границы — Сибига29.05.26, 11:09 • 2716 просмотров