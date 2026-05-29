Украине "придется бороться" за возвращение своих граждан из-за границы — Сибига

Не все страны заинтересованы в возвращении украинцев домой, так как граждане Украины уже стали важной частью экономик государств, в которых они находятся после начала полномасштабной войны. Из-за этого Украине, вероятно, "придется бороться" за возвращение своих людей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Во время выступления Андрей Сибига подчеркнул, что на данный момент за границей находятся 8 миллионов украинцев.

"По нашим данным даже не шесть, а восемь миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно уже становится вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Безусловно, для этого должны быть созданы прежде всего условия безопасности на Родине", – сообщил Андрей Сибига.

Кроме того, министр подчеркнул, что вопрос возвращения украинских граждан уже обсуждается с международными партнерами, однако некоторые государства не заинтересованы в отъезде украинцев из-за их вклада в местную экономику и рынок труда.

"Мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами. Мы также видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, их квалификацию и адаптацию в этих странах. Поэтому фактически нам нужно будет еще "бороться" за своих людей, чтобы они вернулись", — сказал Сибига.

По данным ООН, 56% беженцев останутся в Европе до 2029 года в случае прекращения огня с уступками. В случае победы Украины этот показатель упадет до 32%.