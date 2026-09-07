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Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Кая Каллас отменила создание оборонной группы ЕС после давления со стороны государств-членов. Дипломаты опасались дублирования работы Европейской комиссии.

Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico

В воскресенье глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас была вынуждена под давлением стран — членов ЕС отменить создание новой группы высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой должны были войти бывшие политические и военные лидеры. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Отмечается, что группа высокого уровня, которую Каллас описала как объединение "самых ярких умов" для разработки идей по устранению пробелов в обороне ЕС "в кратчайшие сроки и наиболее эффективным образом", рассматривалась некоторыми дипломатами как часть сопротивления реформированию внешнеполитического ведомства ЕС. Каллас ведёт ожесточённую борьбу с Еврокомиссией по поводу этих планов, однако, по словам одного из чиновников ЕС, причиной отмены инициативы стало давление со стороны некоторых столиц.

Некоторые государства — члены ЕС считали, что на данный момент это не тот путь, по которому следует идти. После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу; сейчас мы ищем новые способы взаимодействия с государствами — членами ЕС

- досказал он.

Презентация должна была состояться в Брюсселе в понедельник утром. Ожидалось, что в ней примут участие около 150 человек из институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО.

Имена членов группы офис Каллас держал в тайне, однако, по словам трёх дипломатов, предполагалось, что группу возглавит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а в её состав войдут бывшие министры обороны.

Издание подчёркивает, что с самого начала некоторые дипломаты предупреждали о высоком риске того, что деятельность новой группы будет дублировать работу Еврокомиссии, в частности еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, который уже проводит регулярные встречи с аналитическими центрами и бывшими лидерами.

По словам некоторых дипломатов, одной из главных причин отмены мероприятия стало отсутствие надлежащей подготовительной работы и координации с отдельными столицами.

В то же время другой чиновник ЕС отметил, что триггером для отмены стала проблема во внутренней политике Италии, в частности спор по поводу потенциальных кандидатов в состав группы.

ЕС планирует к 2030 году создать совместный ответ на угрозы россии - Кошта27.08.26, 12:18 • 4819 просмотров

Ольга Розгон

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