Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ
Київ • УНН
Уночі 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї рф. На території підприємства зафіксували пожежу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ільського НПЗ у рф у ніч на 26 вересня, пише УНН.
У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу
Ільський НПЗ має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил рф.
"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголосили у Генштабі.
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