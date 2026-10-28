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Німецька бригада у Литві стежитиме за калінінградом та білоруссю за допомогою засобів РЕБ

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Бригада Німеччини в Литві застосує РЕБ для виявлення військової активності росії та білорусі. Дані оновлюватимуть бази союзників.

Німецька бригада у Литві стежитиме за калінінградом та білоруссю за допомогою засобів РЕБ

Німецька бригада, яку дислокують у Литві, використовуватиме системи радіоелектронної боротьби для раннього виявлення військової активності у Калінінградській області і білорусі. Про це повідомив очільник кібервійськ ФРН віцеадмірал Томас Даум, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Німецька бригада, повне розгортання якої заплановано на наступний рік, також збиратиме дані про російські та білоруські військові передавачі та радіолокаційні системи для оновлення баз даних радіоелектронної боротьби, якими користуються війська Німеччини та союзників.

"Ми внесемо (дані) до баз даних електронної війни, які потім повідомлять усі наші системи, якщо на білоруській стороні з’явиться новий радар", – повідомив Даум.

Він зазначив, що діяльність Росії в деяких регіонах Європи досягла того, що він назвав "другою фазою, метою якої є заподіювання шкоди", але яка не досягає порогу збройного конфлікту.

"У кіберінформаційній сфері ще не йде війна, але це вже не мир", – зауважив керівник військового кібервідділу Бундесверу.

Німецька армія наразі випробовує в Литві системи радіоелектронної боротьби, зокрема засоби виявлення дронів, перехоплювачі сигналів, глушилки та датчики, призначені для передачі даних з поля бою аналітикам.

"До війни в Україні німецькі військові ледь могли переконати комерційні компанії постачати їм такі системи", – зазначив Патрік Єшке, який очолює центр кіберінновацій Бундесверу.

За його словами, завдання змінилося: тепер потрібно не просто знайти постачальників, а відібрати найперспективніші технології з безлічі пропозицій.

"Протягом останніх десятиліть ми не вкладали надто багато коштів у нові можливості. Ми використовували те, що мали, оскільки зосереджувалися на місіях за кордоном – в Афганістані та інших місцях. Зараз є потреба покращити наші можливості", – сказав Даум.

Німеччина розмістить майже 5000 солдатів у Литві біля кордону з білоруссю - ЗМІ22.06.26, 19:12 • 8254 перегляди

Ольга Розгон

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Кібератака
Війна в Україні
Калінінградська область
Білорусь
Бундесвер
Reuters
Афганістан
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