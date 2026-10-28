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Немецкая бригада в Литве будет следить за Калининградом и Беларусью с помощью средств РЭБ

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Бригада Германии в Литве применит РЭБ для выявления военной активности России и Беларуси. Данные будут обновлять базы союзников.

Немецкая бригада в Литве будет следить за Калининградом и Беларусью с помощью средств РЭБ

Немецкая бригада, размещаемая в Литве, будет использовать системы радиоэлектронной борьбы для раннего обнаружения военной активности в Калининградской области и Беларуси. Об этом сообщил глава кибервойск ФРГ вице-адмирал Томас Даум, передает Reuters, пишет УНН.

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Немецкая бригада, полное развертывание которой запланировано на следующий год, также будет собирать данные о российских и белорусских военных передатчиках и радиолокационных системах для обновления баз данных радиоэлектронной борьбы, которыми пользуются войска Германии и союзников.

"Мы внесем (данные) в базы данных электронной войны, которые затем уведомят все наши системы, если на белорусской стороне появится новый радар", – сообщил Даум.

Он отметил, что деятельность России в некоторых регионах Европы достигла того, что он назвал "второй фазой, целью которой является причинение вреда", но которая не достигает порога вооруженного конфликта.

"В киберинформационной сфере еще не идет война, но это уже не мир", – заметил руководитель военного киберподразделения Бундесвера.

Немецкая армия сейчас испытывает в Литве системы радиоэлектронной борьбы, в частности средства обнаружения дронов, перехватчики сигналов, глушилки и датчики, предназначенные для передачи данных с поля боя аналитикам.

"До войны в Украине немецкие военные едва могли убедить коммерческие компании поставлять им такие системы", – отметил Патрик Ешке, возглавляющий центр киберинноваций Бундесвера.

По его словам, задача изменилась: теперь нужно не просто найти поставщиков, а отобрать наиболее перспективные технологии из множества предложений.

"В течение последних десятилетий мы не вкладывали слишком много средств в новые возможности. Мы использовали то, что имели, поскольку сосредоточивались на миссиях за рубежом – в Афганистане и других местах. Сейчас необходимо улучшить наши возможности", – сказал Даум.

Германия разместит почти 5000 солдат в Литве у границы с беларусью - СМИ22.06.26, 19:12 • 8254 просмотра

Ольга Розгон

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