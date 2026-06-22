Германия разместит почти 5000 солдат в Литве у границы с Беларусью - СМИ

Германия стягивает войска к границе с Беларусью - с целью защиты восточного фланга в Литве планируется постоянное размещение почти 5000 немецких солдат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Подразделения бундесвера будут готовы воевать и защищать НАТО к концу 2027 года.

Формирование немецкой бригады проходит по плану. Что касается первого этапа формирования, график опережается на десять месяцев. Это означает, что удалось значительно продвинуться в создании инфраструктуры и даст возможность раньше начать второй этап - говорится в публикации.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас отмечает, что войска теперь будут находиться у границы Беларуси на постоянной основе, и поэтому строятся новые жилые дома, учебные заведения и больницы.

Контекст

Недавно немецкая танковая бригада, развернутая в Литве в ответ на рост угроз со стороны россии, провела свои первые боевые учения на территории балтийской страны.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский поручил формировать новые подразделения беспилотников для защиты границы на севере.