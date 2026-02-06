Суд ЕС разрешил конфискацию автомобилей, ввезенных из России с нарушением санкций

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 8266 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 10809 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 14005 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 52452 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 49549 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 38832 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 51181 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 93543 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35156 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31566 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.2м/с
73%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой областиVideo6 февраля, 03:01 • 9350 просмотра
Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги6 февраля, 03:36 • 5360 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 17853 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 9990 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 4174 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 4384 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 8266 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 26754 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 52453 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 93544 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Блогеры
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 16524 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 19443 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 28759 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 32020 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 67446 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

Суд ЕС разрешил конфискацию автомобилей, ввезенных из России с нарушением санкций

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Суд Европейского Союза разрешил конфискацию автомобилей граждан РФ, ввезенных в ЕС с нарушением санкционного режима. Эти транспортные средства не подлежат регистрации и могут быть изъяты.

Суд ЕС разрешил конфискацию автомобилей, ввезенных из России с нарушением санкций

Суд Европейского Союза принял решение, которое позволяет конфискацию автомобилей граждан РФ, ввезенных в страны ЕС с нарушением санкционного режима. Такие транспортные средства не подлежат регистрации, а сам факт их ввоза может стать основанием для изъятия. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Как следует из решения Суда Европейского Союза в Люксембурге, автомобили граждан России, ввезенные на территорию ЕС с нарушением санкционного режима, не подлежат регистрации и могут быть изъяты органами власти. Таким образом был удовлетворен запрос относительно предварительного решения Финансового суда Дюссельдорфа от 4 сентября 2024 года.

Основанием для рассмотрения дела стал иск гражданина РФ, проживающего в Дюссельдорфе, против местных таможенных органов. Он пытался зарегистрировать подержанный автомобиль, на котором прибыл из России, однако таможня отказала в оформлении и изъяла транспортное средство, сославшись на санкционные решения ЕС.

В решении Суда ЕС от 5 февраля 2026 года также указано, что введенные Евросоюзом ограничения на ввоз товаров из России распространяются на все позиции, включенные в перечень запрещенных торговых наименований санкционного акта Совета ЕС. Таким образом, сам факт ввоза подсанкционного товара является достаточным основанием для применения ограничительных мер, в частности отказа в регистрации и конфискации.

В Германии задержали депутата от "АдГ" за обход санкций против Беларуси05.02.26, 08:02 • 3918 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираАвто
Санкции
Война в Украине
Дюссельдорф
Европейский Союз
Люксембург