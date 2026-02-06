Суд ЕС разрешил конфискацию автомобилей, ввезенных из России с нарушением санкций
Киев • УНН
Суд Европейского Союза разрешил конфискацию автомобилей граждан РФ, ввезенных в ЕС с нарушением санкционного режима. Эти транспортные средства не подлежат регистрации и могут быть изъяты.
Суд Европейского Союза принял решение, которое позволяет конфискацию автомобилей граждан РФ, ввезенных в страны ЕС с нарушением санкционного режима. Такие транспортные средства не подлежат регистрации, а сам факт их ввоза может стать основанием для изъятия. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Как следует из решения Суда Европейского Союза в Люксембурге, автомобили граждан России, ввезенные на территорию ЕС с нарушением санкционного режима, не подлежат регистрации и могут быть изъяты органами власти. Таким образом был удовлетворен запрос относительно предварительного решения Финансового суда Дюссельдорфа от 4 сентября 2024 года.
Основанием для рассмотрения дела стал иск гражданина РФ, проживающего в Дюссельдорфе, против местных таможенных органов. Он пытался зарегистрировать подержанный автомобиль, на котором прибыл из России, однако таможня отказала в оформлении и изъяла транспортное средство, сославшись на санкционные решения ЕС.
В решении Суда ЕС от 5 февраля 2026 года также указано, что введенные Евросоюзом ограничения на ввоз товаров из России распространяются на все позиции, включенные в перечень запрещенных торговых наименований санкционного акта Совета ЕС. Таким образом, сам факт ввоза подсанкционного товара является достаточным основанием для применения ограничительных мер, в частности отказа в регистрации и конфискации.
В Германии задержали депутата от "АдГ" за обход санкций против Беларуси05.02.26, 08:02 • 3918 просмотров