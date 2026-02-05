В Германии задержали депутата от "АдГ" за обход санкций против Беларуси

В среду, 4 февраля, в Саксонии правоохранители задержали депутата земельного парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорга Дорнау. Политика подозревают в незаконных поставках техники в Беларусь вопреки действующим международным ограничениям. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Задержание 56-летнего Дорнау произошло непосредственно во время сессионного заседания после того, как парламент Саксонии снял с него депутатский иммунитет. Одновременно с допросом полиция провела обыски в его жилище и на предприятиях вблизи Лейпцига. По данным прокуратуры, в 2022 году депутат организовал экспорт крана-манипулятора, указав фальшивым пунктом назначения Казахстан, хотя фактически техника была доставлена в Беларусь.

Ранее Йорг Дорнау уже оказывался в центре скандала из-за своего бизнеса "Цибулька-Бел", расположенного на территории Беларуси. Его обвиняли в использовании труда белорусских политзаключенных на собственных плантациях. Несмотря на серьезность доказательств, лидер саксонской "АдГ" Йорг Урбан назвал действия правоохранителей "политически мотивированным преследованием".

