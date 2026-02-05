У Німеччині затримали депутата від "АдН" за обхід санкцій проти білорусі

У середу, 4 лютого, у Саксонії правоохоронці затримали депутата земельного парламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Йорга Дорнау. Політика підозрюють у незаконному постачанні техніки до білорусі всупереч чинним міжнародним обмеженням. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Затримання 56-річного Дорнау відбулося безпосередньо під час сесійного засідання після того, як парламент Саксонії зняв із нього депутатський імунітет. Одночасно з допитом поліція провела обшуки у його помешканні та на підприємствах поблизу Лейпцига. За даними прокуратури, у 2022 році депутат організував експорт крана-маніпулятора, вказавши фальшивим пунктом призначення Казахстан, хоча фактично техніка була доставлена до білорусі.

Раніше Йорг Дорнау вже опинявся в центрі скандалу через свій бізнес "Цибулька-Бел", розташований на території білорусі. Його звинувачували у використанні праці білоруських політв'язнів на власних плантаціях. Попри серйозність доказів, лідер саксонської "АдН" Йорг Урбан назвав дії правоохоронців "політично вмотивованим переслідуванням".

