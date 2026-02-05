$43.190.22
4 лютого
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 17857 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 14898 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 15234 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 16816 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16851 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14223 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13375 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19815 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26689 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
У Німеччині затримали депутата від "АдН" за обхід санкцій проти білорусі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Німеччині затримали депутата за обхід санкцій та перевезення техніки до білорусі, трапилось це під час сесійного засідання.

У Німеччині затримали депутата від "АдН" за обхід санкцій проти білорусі

У середу, 4 лютого, у Саксонії правоохоронці затримали депутата земельного парламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Йорга Дорнау. Політика підозрюють у незаконному постачанні техніки до білорусі всупереч чинним міжнародним обмеженням. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Затримання 56-річного Дорнау відбулося безпосередньо під час сесійного засідання після того, як парламент Саксонії зняв із нього депутатський імунітет. Одночасно з допитом поліція провела обшуки у його помешканні та на підприємствах поблизу Лейпцига. За даними прокуратури, у 2022 році депутат організував експорт крана-маніпулятора, вказавши фальшивим пунктом призначення Казахстан, хоча фактично техніка була доставлена до білорусі.

Раніше Йорг Дорнау вже опинявся в центрі скандалу через свій бізнес "Цибулька-Бел", розташований на території білорусі. Його звинувачували у використанні праці білоруських політв'язнів на власних плантаціях. Попри серйозність доказів, лідер саксонської "АдН" Йорг Урбан назвав дії правоохоронців "політично вмотивованим переслідуванням".

Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться05.01.26, 14:22 • 23007 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Техніка
Обшук
Альтернатива для Німеччини
Білорусь
Лейпциг
Німеччина
Казахстан