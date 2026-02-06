$43.140.03
Ексклюзив
11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Публікації
Ексклюзиви
Суд ЄС дозволив конфіскацію автомобілів, ввезених із росії із порушенням санкцій

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Суд Європейського Союзу дозволив конфіскацію автомобілів громадян рф, ввезених до ЄС із порушенням санкційного режиму. Ці транспортні засоби не підлягають реєстрації та можуть бути вилучені.

Суд ЄС дозволив конфіскацію автомобілів, ввезених із росії із порушенням санкцій

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке дозволяє конфіскацію автомобілів громадян рф, ввезених до країн ЄС із порушенням санкційного режиму. Такі транспортні засоби не підлягають реєстрації, а сам факт їх ввезення може стати підставою для вилучення. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Як випливає з рішення Суду Європейського Союзу в Люксембурзі, автомобілі громадян росії, ввезені на територію ЄС із порушенням санкційного режиму, не підлягають реєстрації та можуть бути вилучені органами влади. Таким чином було задоволено запит щодо попереднього рішення Фінансового суду Дюссельдорфа від 4 вересня 2024 року.

Підставою для розгляду справи став позов громадянина РФ, який проживає в Дюссельдорфі, проти місцевих митних органів. Він намагався зареєструвати вживаний автомобіль, на якому прибув із росії, однак митниця відмовила в оформленні та вилучила транспортний засіб, пославшись на санкційні рішення ЄС.

У рішенні Суду ЄС від 5 лютого 2026 року також зазначено, що запроваджені Євросоюзом обмеження на ввезення товарів із росії поширюються на всі позиції, включені до переліку заборонених торговельних найменувань санкційного акта Ради ЄС. Таким чином, сам факт ввезення підсанкційного товару є достатньою підставою для застосування обмежувальних заходів, зокрема відмови в реєстрації та конфіскації.

У Німеччині затримали депутата від "АдН" за обхід санкцій проти білорусі05.02.26, 08:02 • 3918 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуАвто
Санкції
Війна в Україні
Дюссельдорф
Європейський Союз
Люксембург