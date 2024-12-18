Украина заказала у Rheinmetall артиллерийские заряды на 9 млн евро

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецким оборонным гигантом Rheinmetall Rheinmetall на поставку модулей заряжания 155-мм артиллерийских снарядов. Стоимость заказа составляет около 9 миллионов евро. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает УНН.

Детали

Как сообщается, соглашение предусматривает поставку нескольких десятков тысяч 155-мм модулей заряжания различных типов. Они должны быть поставлены в январе 2025 года.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и ракетных систем. В современной артиллерии снаряды и метательные заряды заряжаются отдельно для достижения различной дальности стрельбы.

Отмечается, что благодаря широкому спектру поставок и вспомогательных услуг для Украины, Rheinmetall сейчас является важнейшим партнером оборонной промышленности страны. Во время «Конференции по восстановлению Украины 2024» в Берлине компания и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по расширению стратегического сотрудничества. Целью соглашения является определение и развитие дальнейших направлений для углубления сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и технологической группой из Дюссельдорфа.

Конкретные проекты на стадии планирования включают производство артиллерийских боеприпасов, а также поставку и производство боевых машин пехоты Lynx.

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