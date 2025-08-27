$41.400.03
Акулы могут терять зубы из-за окисления океанов - исследование

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Немецкие ученые обнаружили, что окисление океанов делает зубы акул хрупкими, что угрожает их способности охотиться. Это может иметь значительное влияние на морскую экосистему.

Акулы могут терять зубы из-за окисления океанов - исследование

Акулы, которых всегда считали владыками океанов и одними из самых опасных существ на нашей планете, могут начать терять свое главное преимущество и оружие - зубы. Немецкие ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что окисление океанов приводит к тому, что зубы у акул становятся значительно более хрупкими и слабыми. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

Как известно, у акул отрастают зубы после того, как они их теряют. Эта критически важная для их выживания функция позволяет охотиться на добычу и питаться. Но способности восстанавливать зубы может быть недостаточно, чтобы гарантировать, что они смогут выдерживать давление потепления в мире, где океаны становятся более кислыми, как показало новое исследование.

Акульи зубы, несмотря на то, что они состоят из высокоминерализованных фосфатов, все еще уязвимы к коррозии при будущих сценариях окисления океана

- сказал первый автор статьи "Рубежи в морской науке" Максимилиан Баум, биолог из Дюссельдорфского университета.

Ученые собрали более 600 выброшенных зубов черноперых рифовых акул из аквариума, где они обитали. Для эксперимента отобрали 52 зуба, которые инкубировали в течение восьми недель в специальных резервуарах с разным уровнем pH.

Как следствие - в более кислой среде зубы теряли плотность, на их поверхности появлялись трещины, отверстия и следы коррозии. Кроме того, зубы становились более хрупкими и тонкими, хотя и выглядели острее. В реальном подводном мире все эти показатели могут значительно повлиять на жизнь акул, ведь рыбы могут потерять свое основное оружие и средство для выживания.

Даже умеренное снижение pH может повлиять на более чувствительные виды с медленными циклами репликации зубов или иметь кумулятивное воздействие со временем

– отметил Баум.

Исследование касается только неживой ткани зубов, поэтому будущие эксперименты должны охватить живых акул и исследовать их способность компенсировать вред.

Впрочем, полученные результаты уже свидетельствуют: даже микроскопические повреждения могут поставить под угрозу пищевые стратегии хищников, от которых зависит баланс всей морской экосистемы.

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Хмельницкая область
Дюссельдорф
Германия
Украина