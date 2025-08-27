$41.400.03
Акули можуть втрачати зуби через окислення океанів - дослідження

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Німецькі вчені виявили, що окислення океанів робить зуби акул крихкими, що загрожує їхній здатності полювати. Це може мати значний вплив на морську екосистему.

Акули можуть втрачати зуби через окислення океанів - дослідження

Акули, яких завжди вважають володарями океанів і одними з найбільш небезпечних істот на нашій планеті, можуть почати втрачати свою головну перевагу та зброю - зуби. Німецькі вчені провели масштабне дослідження, під час якого вияснили, що окислення океанів призводить до того, що зуби в акул стають значно крихкішими та слабшими. Про це повідомляє Рhys.org, пише УНН.

Деталі

Як відомо, в акул відростають зуби після того, як вони їх втрачають. Ця критично важлива для їхнього виживання функція дозволяє полювати на здобич і харчуватися. Але здатності відновлювати зуби може бути недостатньо, щоб гарантувати, що вони зможуть витримувати тиск потепління у світі, де океани стають більш кислими, як показало нове дослідження.

Акулячі зуби, попри те, що вони складаються з високомінералізованих фосфатів, все ще вразливі до корозії за майбутніх сценаріїв окислення океану

- сказав перший автор статті "Рубежі в морській науці" Максиміліан Баум, біолог з Дюссельдорфського університету.

Учені зібрали понад 600 викинутих зубів чорноперих рифових акул із акваріума, де вони мешкали. Для експерименту відібрали 52 зуби, які інкубували протягом восьми тижнів у спеціальних резервуарах із різним рівнем pH.

Як наслідок - у більш кислому середовищі зуби втрачали щільність, на їх поверхні з’являлися тріщини, отвори та сліди корозії. Окрім того, зуби ставали більш крихкішими і тоншими, хоч і виглядали гострішими. У реальному підводному світі всі ці показники можуть значно вплинути на життя акул, адже риби можуть втратити свою основну зброю та засіб для виживання.

Навіть помірне зниження pH може вплинути на більш чутливі види з повільними циклами реплікації зубів або мати кумулятивний вплив з часом

– зазначив Баум.

Дослідження стосується лише неживої тканини зубів, тому майбутні експерименти мають охопити живих акул і дослідити їхню здатність компенсувати шкоду.

Утім, отримані результати вже свідчать: навіть мікроскопічні пошкодження можуть поставити під загрозу харчові стратегії хижаків, від яких залежить баланс усієї морської екосистеми.

У Хмельницькому в річці стався масовий мор риби22.08.25, 15:47 • 3556 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Хмельницька область
Дюссельдорф
Німеччина
Україна