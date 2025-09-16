Решающий матч: украинская сборная по волейболу будет биться с чемпионами мира за выход в плей-офф
Сборная Украины по волейболу занимает третье место в группе на чемпионате мира 2025 года с тремя очками. Для выхода в плей-офф украинцам необходимо победить действующих чемпионов мира – сборную Италии.
Отмечается, что лучший результат со времен обретения независимости Украины сборная по волейболу получила в 2022 году - тогда удалось дойти до четвертьфинала турнира. Сейчас есть шансы выйти в плей-офф.
После стартового поражения от Бельгии (0:3), во втором туре украинцы собрались и уверенно одолели сборную Алжира - 3:0 (25:17, 25:12, 25:11), одержав первую победу на нынешнем чемпионате. После двух туров Украина занимает третье место в группе, имея в активе три очка - столько же, сколько и у сборных Италии и Бельгии, которые еще не сыграли между собой
При этом в заключительном туре группового этапа украинцы сойдутся с действующими чемпионами мира - итальянской сборной. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, украинская сборная должна победить.
Матч состоится 18 сентября в 16:30 по киевскому времени
Недавно женская сборная Украины по пляжному волейболу - Марина Гладун и Татьяна Лазаренко - завоевала историческое золото на Чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Украинки обыграли француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро со счетом 2:1.
А сборная Украины по волейболу одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2, обеспечив себе место в Лиге наций на следующий сезон.