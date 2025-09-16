$41.230.05
10:17 • 4760 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 11649 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 8578 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 14220 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 17649 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 12683 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 26245 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22739 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 57186 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66716 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 11671 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 14243 просмотра
08:08 • 17669 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 26259 просмотра
15 сентября, 19:06 • 34158 просмотра
Решающий матч: украинская сборная по волейболу будет биться с чемпионами мира за выход в плей-офф

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Сборная Украины по волейболу занимает третье место в группе на чемпионате мира 2025 года с тремя очками. Для выхода в плей-офф украинцам необходимо победить действующих чемпионов мира – сборную Италии.

Решающий матч: украинская сборная по волейболу будет биться с чемпионами мира за выход в плей-офф

Сборная Украины по волейболу на чемпионате мира в 2025 году заняла третье место в группе, имея в активе три очка. Для выхода в плей-офф турнира украинцы должны победить в матче против действующих чемпионов мира - итальянской сборной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Отмечается, что лучший результат со времен обретения независимости Украины сборная по волейболу получила в 2022 году - тогда удалось дойти до четвертьфинала турнира. Сейчас есть шансы выйти в плей-офф.

После стартового поражения от Бельгии (0:3), во втором туре украинцы собрались и уверенно одолели сборную Алжира - 3:0 (25:17, 25:12, 25:11), одержав первую победу на нынешнем чемпионате. После двух туров Украина занимает третье место в группе, имея в активе три очка - столько же, сколько и у сборных Италии и Бельгии, которые еще не сыграли между собой

- сказано в сообщении.

При этом в заключительном туре группового этапа украинцы сойдутся с действующими чемпионами мира - итальянской сборной. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, украинская сборная должна победить.

Матч состоится 18 сентября в 16:30 по киевскому времени

- отметили в НОК.

Напомним

Недавно женская сборная Украины по пляжному волейболу - Марина Гладун и Татьяна Лазаренко - завоевала историческое золото на Чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Украинки обыграли француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро со счетом 2:1.

А сборная Украины по волейболу одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2, обеспечив себе место в Лиге наций на следующий сезон.

Лилия Подоляк

