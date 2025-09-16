Решающий матч: украинская сборная по волейболу будет биться с чемпионами мира за выход в плей-офф

Сборная Украины по волейболу на чемпионате мира в 2025 году заняла третье место в группе, имея в активе три очка. Для выхода в плей-офф турнира украинцы должны победить в матче против действующих чемпионов мира - итальянской сборной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что лучший результат со времен обретения независимости Украины сборная по волейболу получила в 2022 году - тогда удалось дойти до четвертьфинала турнира. Сейчас есть шансы выйти в плей-офф.

После стартового поражения от Бельгии (0:3), во втором туре украинцы собрались и уверенно одолели сборную Алжира - 3:0 (25:17, 25:12, 25:11), одержав первую победу на нынешнем чемпионате. После двух туров Украина занимает третье место в группе, имея в активе три очка - столько же, сколько и у сборных Италии и Бельгии, которые еще не сыграли между собой