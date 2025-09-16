Вирішальний матч: українська збірна з волейболу буде битися з чемпіонами світу за вихід у плейоф
Київ • УНН
Збірна України з волейболу посідає третє місце у групі на чемпіонаті світу 2025 року з трьома очками. Для виходу в плей-офф українцям необхідно перемогти чинних чемпіонів світу – збірну Італії.
Деталі
Зазначається, що найкращий результат з часів набуття незалежності України збірна з волейболу отримала у 2022 році - тоді вдалося дійти до чвертьфіналу турніру. Зараз є шанси вийти у плейоф.
Після стартової поразки від Бельгії (0:3), у другому турі українці зібралися і впевнено здолали збірну Алжиру - 3:0 (25:17, 25:12, 25:11), здобувши першу перемогу на цьогорічному чемпіонаті. Після двох турів Україна посідає третє місце в групі, маючи в активі три очки - стільки ж, скільки й у збірних Італії та Бельгії, які ще не зіграли між собою
При цьому в заключному турі групового етапу українці зійдуться із чинними чемпіонами світу - італійською збірною. Щоб зберегти шанси на вихід у плейоф, українська збірна повинна перемогти.
Матч відбудеться 18 вересня о 16:30 за київським часом
Нагадаємо
Нещодавно жіноча збірна України з пляжного волейболу - Марина Гладун та Тетяна Лазаренко - здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.
А збірна України з волейболу здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 3:2, забезпечивши собі місце у Лізі націй на наступний сезон.