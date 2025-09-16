Вирішальний матч: українська збірна з волейболу буде битися з чемпіонами світу за вихід у плейоф

Збірна України з волейболу на чемпіонаті світу у 2025 році посіла третє місце у групі, маючи в активі три очки. Для виходу в плейоф турніру українці повинні перемогти у матчі проти чинних чемпіонів світу - італійської збірної. Про це пише УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Зазначається, що найкращий результат з часів набуття незалежності України збірна з волейболу отримала у 2022 році - тоді вдалося дійти до чвертьфіналу турніру. Зараз є шанси вийти у плейоф.

Після стартової поразки від Бельгії (0:3), у другому турі українці зібралися і впевнено здолали збірну Алжиру - 3:0 (25:17, 25:12, 25:11), здобувши першу перемогу на цьогорічному чемпіонаті. Після двох турів Україна посідає третє місце в групі, маючи в активі три очки - стільки ж, скільки й у збірних Італії та Бельгії, які ще не зіграли між собою