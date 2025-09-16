Вирішальний матч: українська збірна з волейболу буде битися з чемпіонами світу за вихід у плейоф

$41.230.05
10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро 16 вересня, 01:54
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький06:42
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Білий дім
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Шахед-136
Північний потік
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Truth Social

Вирішальний матч: українська збірна з волейболу буде битися з чемпіонами світу за вихід у плейоф

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Збірна України з волейболу посідає третє місце у групі на чемпіонаті світу 2025 року з трьома очками. Для виходу в плей-офф українцям необхідно перемогти чинних чемпіонів світу – збірну Італії.

Вирішальний матч: українська збірна з волейболу буде битися з чемпіонами світу за вихід у плейоф

Збірна України з волейболу на чемпіонаті світу у 2025 році посіла третє місце у групі, маючи в активі три очки. Для виходу в плейоф турніру українці повинні перемогти у матчі проти чинних чемпіонів світу - італійської збірної. Про це пише УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Деталі

Зазначається, що найкращий результат з часів набуття незалежності України збірна з волейболу отримала у 2022 році - тоді вдалося дійти до чвертьфіналу турніру. Зараз є шанси вийти у плейоф.

Після стартової поразки від Бельгії (0:3), у другому турі українці зібралися і впевнено здолали збірну Алжиру - 3:0 (25:17, 25:12, 25:11), здобувши першу перемогу на цьогорічному чемпіонаті. Після двох турів Україна посідає третє місце в групі, маючи в активі три очки - стільки ж, скільки й у збірних Італії та Бельгії, які ще не зіграли між собою

- сказано у повідомленні.

При цьому в заключному турі групового етапу українці зійдуться із чинними чемпіонами світу - італійською збірною. Щоб зберегти шанси на вихід у плейоф, українська збірна повинна перемогти.

Матч відбудеться 18 вересня о 16:30 за київським часом

- зазначили в НОК.

Нагадаємо

Нещодавно жіноча збірна України з пляжного волейболу - Марина Гладун та Тетяна Лазаренко - здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.

А збірна України з волейболу здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 3:2, забезпечивши собі місце у Лізі націй на наступний сезон.

Лілія Подоляк

Спорт
Дюссельдорф
Алжир
Бельгія
Італія
Нідерланди
Україна