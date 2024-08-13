В Германии начался суд над подростками, обвиняемыми в убийстве украинских баскетболистов

После полугодовой паузы начался судебный процесс по делу об убийстве двух украинских подростков-баскетболистов в Обергаузене, что на западе Германии. В понедельник, 12 августа, перед земельным судом в Эссене предстали четверо подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Двое из них являются гражданами Германии, двое других - гражданами Сирии. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

На процессе, который проходит в палате по делам несовершеннолетних, присутствуют родители погибших украинцев. По словам адвоката потерпевших Алисы Скальоне, они ожидают самого сурового наказания для обвиняемых. Запланировано 11 судебных заседаний, которые продлятся до 21 ноября.

Контекст

Нападение на украинских подростков, которые играли за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, произошло 10 февраля на главном вокзале Обергаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков возвращались автобусом и собирались пересесть на поезд до Дюссельдорфа.

В автобусе между украинцами и группой подростков возник конфликт. Свидетели отмечают, что подозреваемые неоднократно провоцировали украинцев. Они пытались избежать столкновения, но после выхода из автобуса обвиняемые окружили их и напали - сначала кулаками и дубинкой, а затем ножами.

Владимир Ермаков умер от полученных ранений в тот же вечер во время экстренной операции в больнице. Артем Козаченко умер через 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба украинца сбежали в Германию от войны в 2023 году.

Ксенофобские мотивы нападения

Прокуратура считает, что нападение было совершено на почве ксенофобии. Согласно обвинению, подозреваемые еще в автобусе составили преступный план, решив атаковать украинцев на улице только из-за их национальности. Прокуратура располагает видеозаписями с камер наблюдения в автобусе, которые подтверждают эту версию.

Трое из четырех обвиняемых уже ранее были причастны к преступлениям. Один из фигурантов дела ранее был задержан за грабежи и нанесение телесных повреждений. Адвокат потерпевших призывает суд учесть эти факты при вынесении приговора.

Министерство иностранных дел Украины взяло это дело под особый контроль.

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