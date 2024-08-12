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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец умер в приюте для беженцев в Германии - СМИ

Украинец умер в приюте для беженцев в Германии - СМИ

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 19:05  •  10520 просмотра

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Тяжело раненого мужчину нашли в общем жилье в Ростоке. Через некоторое время 46-летний украинец скончался.

Украинец умер в приюте для беженцев в немецком Ростоке, передает УНН со ссылкой на Spiegel.

В понедельник около 12:15 тяжело раненого обнаружил сотрудник службы охраны, сообщили в прокуратуре и полиции.

"... помощь пришла к мужчине слишком поздно: вызванный врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть 46-летнего мужчины. Ситуация, где его нашли, указывает на убийство", - говорится в материале издания.

Добавим

Расследование уголовной полиции относительно подоплеки преступления все еще находится на начальной стадии, поэтому на данный момент нельзя предоставить никакой дополнительной информации, продолжили в полиции.

У Варшаві помер 18-річний українець, на якого з висоти скинули котел8 августа 2024, 17:12 • 25610 просмотров

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