Украинец умер в приюте для беженцев в Германии - СМИ
Киев • УНН
Тяжело раненого мужчину нашли в общем жилье в Ростоке. Через некоторое время 46-летний украинец скончался.
Украинец умер в приюте для беженцев в немецком Ростоке, передает УНН со ссылкой на Spiegel.
В понедельник около 12:15 тяжело раненого обнаружил сотрудник службы охраны, сообщили в прокуратуре и полиции.
"... помощь пришла к мужчине слишком поздно: вызванный врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть 46-летнего мужчины. Ситуация, где его нашли, указывает на убийство", - говорится в материале издания.
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Расследование уголовной полиции относительно подоплеки преступления все еще находится на начальной стадии, поэтому на данный момент нельзя предоставить никакой дополнительной информации, продолжили в полиции.
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