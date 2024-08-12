Украинец умер в приюте для беженцев в Германии - СМИ

Украинец умер в приюте для беженцев в немецком Ростоке, передает УНН со ссылкой на Spiegel.

В понедельник около 12:15 тяжело раненого обнаружил сотрудник службы охраны, сообщили в прокуратуре и полиции.

"... помощь пришла к мужчине слишком поздно: вызванный врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть 46-летнего мужчины. Ситуация, где его нашли, указывает на убийство", - говорится в материале издания.

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Расследование уголовной полиции относительно подоплеки преступления все еще находится на начальной стадии, поэтому на данный момент нельзя предоставить никакой дополнительной информации, продолжили в полиции.

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