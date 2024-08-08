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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Варшаве умер 18-летний украинец, на которого с высоты сбросили котел

В Варшаве умер 18-летний украинец, на которого с высоты сбросили котел

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 17:12  •  10421 просмотра

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18-летний Дмитрий умер в больнице Варшавы после недели в коме. На него упал 30-килограммовый газовый котел, сброшенный с крыши 51-летним рабочим, которому уже предъявлено обвинение.

В Варшаве умер в больнице 18-летний украинец. Неделей ранее, 30 июля, на парня упал тридцатикилограммовый газовый котел, который сбросил с крыши один из рабочих. 51-летнему мужчине уже предъявили обвинения, передает УНН со ссылкой на "in Poland".

Детали

По данным издания, 30 июля в Варшаве работник сбросил с крыши здания 30-килограммовый газовый котел, который упал прямо на 18-летнего Дмитрия. Парень как раз проходил внизу, он возвращался домой из магазина. От удара юноша упал и потерял сознание, его доставили в больницу. Травмы Дмитрия были очень серьезными. Врачи оценивали его состояние как критическое.

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Подросток все время находился в медикаментозной коме. Медики провели многочасовую операцию, пытаясь спасти парня. По прогнозам врачей, даже если бы парень выжил, он имел бы серьезные проблемы со здоровьем из-за характера полученных травм.

Дмитрий умер в больнице 7 августа.

Добавим

Несколько дней назад 51-летний работник, который сбросил с крыши тяжелый котел и не проверил, есть ли внизу кто-то, услышал обвинения. Однако после смерти парня обвинение, скорее всего, будет изменено. Суд запретил подозреваемому работать на высоте, выезжать за пределы страны и обязал еженедельно появляться в отделении полиции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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