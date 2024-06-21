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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С Миколенко: объявлена заявка сборной Украины на матч Евро-2024 против Словакии

С Миколенко: объявлена заявка сборной Украины на матч Евро-2024 против Словакии

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 06:20  •  6879 просмотра

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Национальная сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня. Объявлена заявка сборной Украины на игру.

Сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 по футболу против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня. Объявлена заявка сборной Украины на игру, пишет УНН со ссылкой на EFA.

Детали

Сегодня, 21 июня, в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф-Арене" сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024, против команды Словакии (начало - в 16:00 по киевскому времени).

Словакия-Украина: история противостояний, выступления команд на Евро, фаворит букмекеров, где смотреть21 июня 2024, 06:00 • 7785 просмотров

Заявка сборной Украины на матч со Словакией (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Миколенко возвращается к тренировкам в общей группе сборной Украины перед матчем Евро-2024 против Словакии20 июня 2024, 16:42 • 15573 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
viktor-tsigankovВиктор Цыганков
diusseldorfДюссельдорф
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