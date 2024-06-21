С Миколенко: объявлена заявка сборной Украины на матч Евро-2024 против Словакии

Сборная Украины проведет свой второй матч группового этапа Евро-2024 по футболу против Словакии в немецком Дюссельдорфе сегодня, 21 июня. Объявлена заявка сборной Украины на игру, пишет УНН со ссылкой на EFA.

Детали

Сегодня, 21 июня, в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф-Арене" сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024, против команды Словакии (начало - в 16:00 по киевскому времени).

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Заявка сборной Украины на матч со Словакией (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Миколенко возвращается к тренировкам в общей группе сборной Украины перед матчем Евро-2024 против Словакии