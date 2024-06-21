Сегодня сборная Украины в немецком Дюсердольфе встретится со сборной Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024, который станет в кое-чем решающим. УНН решил рассказать об истории противостояний двух сборных, их предыдущих выступлениях на чемпионатах Европы и кто фаворит букмекеров.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Уже сегодня в 16:00 Национальная сборная Украины проведет свой матч против сборной Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 в немецком Дюссельдорфе на стадионе местной "Фортуны" - "Меркур Шпиль-Арена".

Матч можно можно будет посмотреть в эфире местных телеканалов Суспільного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Главным арбитром Словакия-Украина назначен 39-летний англичанин Майкл Оливер. Матч национальной сборной Украины Оливер будет судить впервые в своей карьере, но с украинским футболом арбитр уже знаком.

Статистика Майкла Оливера с украинскими командами:

сезон-2012/13. Украина U-21 - Словения U-21 (2:0). Квалификация Евро-2013 (U-21);

сезон-2014/15. “Стяуа” - ”Динамо” (0:2). Групповой этап Лиги Европы;

сезон-2019/20 "Шахтер" - ”Базель" (4:1). 1/4 финала Лиги Европы;

сезон-2020/21. “Барселона” - “Динамо” (2:1). Групповой этап Лиги чемпионов;

сезон-2020/21. ”Динамо“ - ”Вильярреал" (0:2). 1/8 финала Лиги Европы;

сезон-2022/23. “Шахтер” - РБ “Лейпциг” (0:4). Групповой этап Лиги чемпионов.

Старт на Евро

Наша сборная стартовала на Евро-2024 в понедельник, 17 июня, к сожалению, с разгромного поражения от сборной Румынии, несмотря на то, что букмекеры отдавали предпочтение именно подопечным Реброва. Наша сборная уступила румынам со счетом 3:0.

Украина разгромно уступила Румынии в первом матче на Евро-2024

Наставник сборной Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение нашей сборной в матче против Румынии, отметив, что результат для всех был неожиданный. Он подчеркнул, что сборная будет серьезнее и тщательнее готовиться к следующей игре.

"Для всех это было неожиданно": Ребров о разгромном поражении от Румынии

Коуч сборной рассказал, что ему даже пришлось "выйти из раздевалки" после матча с румынами.

Реброву пришлось "выйти из раздевалки": сборная Украины провела кризисную встречу без тренера после поражения от Румынии на Евро-2024

Зато в параллельном матче сборная Словакии сенсационно одержала победу над сборной Бельгии, которой букмекеры прогнозировали уверенную победу. Словакам удалось забить в дебютной встрече. На 7 минуте матча форвард пражской Славии Иван Шранц открыл счет в матче, который и оказался окончательным. 1:0 в пользу Словакии.

Можно сказать, что словакам повезло. Согласно статистике, Бельгия должна была забивать минимум два гола (1.97 ожидаемых голов), зато у Словакии было всего 0.58 xG.

Также стоит вспомнить моменты бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который упустил два стопроцентных шанса.

Однако, Бельгия все же забила своих два гола, что могло гарантировать ей победу, но в обоих случаях они были отменены. В первом случае, Лукаку после подачи с углового забил гол, однако судья его отменил из-за офсайда.

На 86 минуте матча вышедший на замену Луа Аренда нашел в штрафной Лукаку, который пробил в левый угол ворот. Но этот гол также был отменен из-за игры рукой со стороны форварда.

История противостояний

Впервые сборная Украины и Словакии сошлись в товарищеском матче в ноябре 2002 года. Тогда первыми открыли счет словаки, забив гол на 64 минуте. Сделал это словацкий полузащитник Мирослав Карган с пенальти.

Благодаря усилиям Александра Мелащенко, Украине удалось сравнять счет на 84 минуте, установив на табло счет-1: 1.

Следующий матч сборные провели через 2 года. В апреле 2004 года на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сборные снова сыграли вничью - 1:1. В составе Украины голом отметился форвард Олег Венглинский, открывший счет на 13 минуте. На 65 минуте, благодаря голу Станислава Варга, словакам удалось сравнять счет.

Следующего поединка сборным пришлось ждать долгих 5 лет. В 2009 году сборные встретились на турнире Кубка кипрской футбольной ассоциации. На этот раз, наша сборная праздновала победу со счетом - 3:2. Голы на счету Сергея Валяева, Евгения Селезнева и Артема Милевского. За словаков забивали Роберт Виттек и Марек Гамшик.

К слову, Украина одержала победу в этом турнире, обыграв в финале сборную Сербии со счетом - 1:0. Гол на счету Сергея Назаренко.

В следующий раз Украина и Словакия сыграли в 2014 году в рамках отбора на Евро-2016. тогда подопечные Михаила Фоменко минимально уступили (0:1) словакам в Киеве на НСК "Олимпийский". Единственный гол на 17 минуте забил Роберт Мак.

Стоит отметить, что Украина могла и сравнять счет в конце матча. После подачи с углового и суеты в штрафной словаков, мяч отскочил к голкиперу сборной Украины Андрею Пятову, который в падении пробил по воротам. Однако, судья не засчитал взятие ворот из-за якобы нарушения правил со стороны нашего голкипера.

"Я не нарушал правила тем более, это судили шотландцы. Я не играл у вратаря, я играл в борьбу. Момент еще не видел, надо посмотреть, но все говорят, что я не нарушал. Услышал свисток, подумал, что сзади попало кому-то в руку. А потом спросил, И мне сказали, что я нарушал. Странно", - сказал тогда Пятов.

В следующем году Украина в гостях снова сошлась со Словакией в рамках отбора на Евро-2016. В том матче на табло были зафиксированы нули.

Отметим, что в том розыгрыше отбора на Евро, Украина заняла третье место, пропустив вперед себя словаков и испанцев, которые и выиграли группу.

Однако, Украине все равно удалось пробиться в групповой этап Евро-2016, где наша сборная, не выиграв ни одного матча, унизительно вылетела из турнира.

В 2017 году Украина принимала Словакию во Львове на "Арене Львов" в товарищеском матче. Подопечным Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет Украинскую ассоциацию футбола, удалось одержать победу со счетом - 2:1. Голы на счету Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки. За словаков единственным голом отметился Лукаш Штенина, который в свое время выступал за харьковский "Металлист".

В 2018 году Украина и Словакия встретились в рамках группового этапа Лиги наций 2018/2019. Национальной сборной снова удалось одержать победу над словаками.

Единственным голом отметился Ярмоленко, забив с пенальти на 80 минуте, но вратарь имел все шансы взять мяч.

Последний раз Словакия и Украина играли в 2019 году в ответном матче группового этапа Лиги наций. Результат для Украины оказался неудачным. Подопечные Шевченко разгромно уступили словакам - 4:1.

Тогда единственным голом за нашу сборную отметился Евгений Коноплянка, забивший на 47 минуте. За словаков отличились Альберт Руснак, Юрай Куцка, Адам Зреляк и Роберт Мак.

Представление команд

Словакия. Согласно обновленному рейтингу FIFA, сборная Словакии поднялась на 3 строчки и занимает 45 место. В этом году сборная уже провела 5 матчей, включая матч против бельгийцев. В пяти матчах словаки проиграли лишь однажды - сборной Австрии (2: 0). Также была одна ничья против Норвегии - 1:1.

Возглавляет сборную Словакии итальянский специалист Франческо Кальцона, который был назначен в августе 2022 года. С тех пор как он возглавил сборную, Словакия проиграла лишь четыре из 19 матчей - 10 побед и 5 ничьих.

В рейтинге самых дорогих команд на Евро-2024 Словакия занимает 21 место - трансферная стоимость команды 156,4 млн евро. Самыми дорогими игроками команды являются защитник нидерландского "Фейенорда" Давид Ганцко (35 млн евро), защитник французского "ПСЖ" Милан Шкриняр (30 млн евро) и полузащитник итальянского "Наполи" Станислав Лоботка (28 млн евро).

Однако, не стоит забывать и о лидерах-ветеранах команды, таких как голкипера Мартина Дубровку, Петера Пекарика и Юрая Куцку, который и отдал голевую передачу на Шранца в матче против бельгийцев.

Больше всего матчей за сборную провел полузащитник Марек Гамшик - 126 игр. Также Гамшик является лучшим бомбардиром сборной - 26 голов.

Сборной Словакии принадлежит рекорд подъема в рейтинге FIFA: в феврале 1994 года ей удалось подняться на 92 позиции (со 150-го на 58-е место).

Выступления на Евро. впервые в своей истории сборная Словакии сыграла на Евро-2016. Тогда словакам удалось пробиться в 1/8 финала турнира, где команда вылетела от сборной Германии с разгромным счетом - 3:0.

Словакам в группе попались сборные Англии, Уэльса и россии. В первом туре словаки проиграли сборной Уэльса со счетом 1:2. Гол в свой актив записал Ондрей Дуда.

Во втором туре, Словакия сошлась со сборной россии. В том матче словаки праздновали победу со счетом 2:1, а в заключительном туре сыграли в сухую ничью с англичанами.

Стоит упомянуть, что Словакия в свое время входила в состав Чехословакии, которой в 1976 удалось одержать победу на чемпионате Европы, переиграв в финале по пенальти сборную Федеративной Республики Германия. Основное время закончилось при счете - 2:2, но Чехословакии удалось одержать победу по пенальти - 5:3.

Украина. Сборная Украины намного выше находится от Словакии в рейтинге FIFA. В обновленном рейтинге наша сборная потеряла две позиции и переместилась с 22 места на 24. В 2023 году тренером сборной был назначен Сергей Ребров, который с тех пор провел с командой 15 матчей. Ребров дебютировал матчем против сборной Германии, который завершился результативной ничьей 3:3.

Всего под руководством Реброва сборная одержала победу 8 раз, включая победы над Исландией и Боснией и Герцеговиной за право выступать на Евро-2024.

Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Украина входит в топ-10 самых дорогих сборных на Евро с суммарной трансферной стоимостью - 379 млн евро. Самыми дорогими игроками сборной являются: полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко (38 млн евро), нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик, нападающий лондонского "Челси" Михаил Мудрик и полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков - по 35 млн евро.

Отметим, что нынешний игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко занимает второе место в гонке бомбардиров с 46 голами в активе. На первом месте находится Андрей Шевченко, в активе которого - 48 голов. Поэтому на Евро-2024 Ярмоленко имеет шанс побить рекорд легендарного форварда.

Кроме того, футболист находится на втором месте по количеству сыгранных матчей за сборную - 120. На первом месте - анатолий тимощук (144 игры за сборную).

Сборная Украины играла трижды на Евро. Впервые Украина играла в финальном этапе чемпионата Европы в 2012 году. Тогда Украина автоматически квалифицировалась в групповой этап, как страна-хозяйка вместе со сборной Польши.

Во второй раз Украина сыграла на Евро в 2016 году, где не выиграв ни одного матча в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией вылетела, заняв последнее место.

Лучшим результатом стало выступление нашей сборной на Евро-2020, которое из-за пандемии COVID-19 в Европе было отсрочено на год. Тогда сборная Украины играла в группе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии, где заняла третье место, что позволило ей пройти в 1/8 финала.

В 1/8 благодаря победе над Швецией (2:1) Украина вышла в 1/4, где, к сожалению, уступила будущему финалисту - сборной Англии (4:0).

Кто фаворит

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка сборную Украины. На победу "сине-желтых" дают коэффициент 2,15. Ничья – 3,30. Выигрыш словаков – 3,70.