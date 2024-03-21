Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
artem-dovbikАртем Довбык
bosniya-i-gertsegovinaБосния и Герцеговина
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  76217 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  106425 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  127030 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  113048 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135075 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128556 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141960 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145431 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133585 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128466 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Новости по теме
Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

  •  6932 просмотра
Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

  •  10424 просмотра
Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

  •  9522 просмотра
Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

  •  10623 просмотра
29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

  •  11877 просмотра
В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

  •  14958 просмотра
Россияне во время учений в Балтийском море уничтожили свой траулер "Капитан Лобанов"

Россияне во время учений в Балтийском море уничтожили свой траулер "Капитан Лобанов"

  •  13978 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье

Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье

  •  14545 просмотра
ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

  •  14883 просмотра
Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

  •  15995 просмотра

Популярные

В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg

  •  40376 просмотра
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

  •  58802 просмотра
Силы обороны ночью из пулемета сбили крылатую ракету рф: командующий Сухопутных войск показал видео

Силы обороны ночью из пулемета сбили крылатую ракету рф: командующий Сухопутных войск показал видео

  •  52807 просмотра
Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

Ситуация на поле боя и главные потребности Сил обороны: Сирский встретился с делегацией НАТО

  •  52654 просмотра
Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

  •  51311 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  127030 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  132176 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  160329 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  190593 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  290244 просмотра

Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Украина победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:1 и вышла в финал плей-офф футбольного Евро-2024.

спорт •   •  6932 просмотра
Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Лидеры ЕС единодушно призвали к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи.

Война •   •  10424 просмотра
Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах и выразил готовность расширять сотрудничество между двумя странами, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

политика •   •  9522 просмотра
Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

В Песочине Харьковской области правоохранители разоблачили коррупционную схему в учебном центре для аграрного сектора, где руководство требовало взятки от учеников в дополнение к плате за обучение за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без надлежащей подготовки.

Криминал и ЧП •   •  10623 просмотра
Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

На смену предыдущей экспедиции на станцию "Академик Вернадский" прибыла 29-я Украинская антарктическая экспедиция, которая доставила 50 тонн груза и 140 тонн топлива на следующий год на судне "Ноосфера".

Общество •   •  11877 просмотра
29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

36-летний мужчина получил минно-взрывную травму ноги после атаки российского беспилотника в селе Берислав Херсонской области.

Война •   •  14958 просмотра
В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

Россияне во время учений в Балтийском море уничтожили свой траулер "Капитан Лобанов"

Три члена экипажа погибли и четверо получили ранения, когда российская ракета попала в рыболовецкий траулер "Капитан Лобанов" во время учений Балтийского флота 19 марта.

Общество •   •  13978 просмотра
Россияне во время учений в Балтийском море уничтожили свой траулер "Капитан Лобанов"

Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье

Российские военные 51 раз открывали огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 273 взрыва в 11 общинах региона.

Война •   •  14545 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 общин в приграничье

ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, что является ключевым шагом на пути этой страны к членству в ЕС.

политика •   •  14883 просмотра
ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.

Война •   •  15995 просмотра
Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский