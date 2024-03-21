Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч на стадионе в боснийском городе Зеница завершился со счетом 2:1, пишет суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

В первом тайме игроки действовали осторожно и создали минимум опасных моментов - не нанесли ни одного удара. В итоге - 0:0 после 45 минут.

На 57-й минуте Босния сумела выйти вперед.

Команда Реброва отыгралась за пять минут до завершения основного времени: Роман Яремчук замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.

Еще через несколько минут Яремчук отметился ассистом: выполнил подачу на Артема Довбика, который головой отправил мяч в ворота. Этот гол стал решающим - победа Украины со счетом 2:1.

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