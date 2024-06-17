"Для всех это было неожиданно": Ребров о разгромном поражении от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение нашей сборной в матче против Румынии в рамках первого тура на Евро-2024, отметив, что результат для всех был неожиданным. Он отметил, что сборная будет серьезнее и тщательнее готовиться к следующей игре. Об этом Ребров рассказал в комментарии Суспільне Спорт, передает УНН.

"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-то на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем серьезнее и тщательнее готовиться к следующей", - сказал Ребров о результате матча с Румынией.

Также Ребров рассказал за счет чего Румыния одержала победу. По его словам, в первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру, однако допустили ошибки.

"Считаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты", - отметил главный тренер.

Он отметил, что нужно тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку.

"Я всегда говорю: игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил фуболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. К сожалению, такой результат. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой", - резюмировал коуч.

Напомним

Подопечные Сергея Реброва неудачно стартовали на чемпионате Евро-2024. В первом поединке украинская сборная разгромно уступила сборной Румынии - 3:0.