“Для всіх це було неочікувано”: Ребров про розгромну поразку від Румунії
Київ • УНН
Збірна України зазнала розгромної поразки 3:0 від Румунії в першому турі Євро-2024, після чого тренер Сергій Ребров визнав несподіваний результат і пообіцяв більш серйозно підготуватися до наступної гри.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку нашої збірної у матчі проти Румунії в рамках першого туру на Євро-2024, зазначивши, що результат для всіх був неочікуваний. Він наголосив, що збірна буде серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри. Про це Ребров розповів у коментарі Суспільне Спорт, передає УНН.
"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", - сказав Ребров про результат матчу з Румунією.
Також Ребров розповів за рахунок чого Румунія здобула перемогу. За його словами, у перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру, однак допустилися помилок.
"Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти", - зазначив головний тренер.
Він наголосив, що потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку.
"Я завжди кажу: гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав фуболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій", - резюмував коуч.
Нагадаємо
Підопічні Сергія Реброва невдало стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку українська збірна розгромно поступилася збірній Румунії - 3:0.