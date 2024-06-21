Словаччина - Україна: історія протистоянь, виступи команд на Євро, фаворит букмекерів, де дивитися

Сьогодні збірна України у німецькому Дюсердольфі зустрінеться зі збірною Словаччини в рамках другого туру групового етапу Євро-2024, який стане в дечому вирішальним. УНН вирішив розповісти про історію протистоянь двох збірних, їх попередні виступи на чемпіонатах Європи та хто фаворит букмекерів.

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

Вже сьогодні о 16:00 національна збірна України проведе свій матч проти збірної Словаччини в рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у німецькому Дюссельдорфі на стадіоні місцевої "Фортуни" - "Меркур Шпіль-Арена".

Матч можна можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Головним арбітром Словаччина - Україна призначено 39-річного англійця Майкла Олівера. Матч національної збірної України Олівер судитиме вперше у своїй кар’єрі, але з українським футболом арбітр вже знайомий.

Статистика Майкла Олівера з українськими командами:

сезон-2012/13. Україна U-21 - Словенія U-21 (2:0). Кваліфікація Євро-2013 (U-21);

сезон-2014/15. “Стяуа” - ”Динамо” (0:2). Груповий етап Ліги Європи;

сезон-2019/20. “Шахтар” - “Базель” (4:1). 1/4 фіналу Ліги Європи;

сезон-2020/21. “Барселона” - “Динамо” (2:1). Груповий етап Ліги чемпіонів;

сезон-2020/21. “Динамо” - “Вільярреал” (0:2). 1/8 фіналу Ліги Європи;

сезон-2022/23. “Шахтар” - РБ “Лейпциг” (0:4). Груповий етап Ліги чемпіонів.

Старт на Євро

Наша збірна стартувала на Євро-2024 у понеділок, 17 червня, на жаль, з розгромної поразки від збірної Румунії, не дивлячись на те, що букмекери віддавала перевагу саме підопічним Реброва. Наша збірна поступилася румунам з рахунком 3:0.

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Наставник збірної Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку нашої збірної у матчі проти Румунії, зазначивши, що результат для всіх був неочікуваний. Він наголосив, що збірна буде серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри.

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Коуч збірної розповів, що йому навіть довелося "вийти з роздягальні" після матчу з румунами.

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Натомість в паралельному матчі збірна Словаччини сенсаційно перемогла збірну Бельгії, якій букмекери прогнозували впевнену перемогу. Словакам вдалося забити в дебютній зустрічі. На 7 хвилині матчу форвард празької Славії Іван Шранц відкрив рахунок в матчі, який і виявився остаточним. 1:0 на користь Словаччини.

Можна сказати, що словакам дещо пощастило. Відповідно до статистики, Бельгія мала забивати мінімум два голи (1.97 очікуваних голів), натомість у Словаччини було лише 0.58 xG.

Також варто згадати моменти бельгійського форварда Ромелу Лукаку, який змарнував два стовідсоткових шанси.

Однак, Бельгія все ж таки забила своїх два голи, що могло гарантувати їй перемогу, але в обох випадках їх було відмінено. У першому випадку, Лукаку після подачі з кутового забив гол, однак суддя його скасував через офсайд.

На 86 хвилині матчу Луа Опенда, який вийшов на заміну, знайшов у штрафному майданчику Лукаку, який пробив у лівий кут воріт. Але цей гол також було відмінено через гру рукою з боку форварда.

Історія протистоянь

Вперше збірна України та Словаччини зійшлися у товариському матчі у листопаді далекого 2002 року. Тоді першими відкрили рахунок словаки, забивши гол на 64 хвилині. Зробив це словацький півзахисник Мирослав Карган з пенальті.

Завдяки зусиллям Олександра Мелащенка, Україні вдалося зрівняти рахунок на 84 хвилині, встановивши на табло рахунок - 1:1.

Наступний матч збірні провели через 2 роки. У квітні 2004 року на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського збірні знову зіграли внічию - 1:1. У складі України голом відзначився форвард Олег Венглінський, який відкрив рахунок на 13 хвилині. На 65 хвилині, завдяки голу Станіслава Варга, словакам вдалося зрівняти рахунок.

Наступного поєдинку збірним довелося чекати довгих 5 років. У 2009 року збірні зустрілися на турнірі Кубку Кіпрської футбольної асоціації. Цього разу, наша збірна святкувала перемогу з рахунком - 3:2. Голи на рахунку Сергія Валяєва, Євгена Селезньова та Артема Мілевського. За словаків забивали Роберт Віттек та Марек Гамшик.

До слова, Україна перемогла у цьому турнірі, обігравши у фіналі збірну Сербії з рахунком - 1:0. Гол на рахунку Сергія Назаренка.

Наступного разу Україна та Словаччина зіграли у 2014 році в рамках відбору на Євро-2016. Тоді підопічні Михайла Фоменка мінімально поступилися (0:1) словакам у Києві на НСК "Олімпійський". Єдиний гол на 17 хвилині забив Роберт Мак.

Варто зазначити, що Україна могла і зрівняти рахунок наприкінці матчу. Після подачі з кутового та метушні у штрафному майданчику словаків, м’яч відскочив до голкіпера збірної України Андрія Пятова, який в падінні пробив по воротах. Однак, суддя не зарахував взяття воріт через нібито порушення правил з боку нашого голкіпера.

"Я не порушував правила Тим більше, це судили шотландці. Я не грав у воротаря, я грав у боротьбу. Момент ще не бачив, треба подивитися, але всі кажуть, що я не порушував. Почув свисток, подумав, що ззаду попало комусь у руку. А потім запитав, і мені сказали, що я порушував. Дивно", - сказав тоді Пятов.

Наступного року Україна в гостях знову зійшлася зі Словаччиною в рамках відбору на Євро-2016. У тому матчі на табло були зафіксовані нулі.

Зазначимо, що у тому розіграші відбору на Євро, Україна зайняла третє місце, пропустивши вперед себе словаків та іспанців, які і виграли групу.

Однак, Україні все одно вдалося пробитися до групового етапу Євро-2016, де наша збірна, не вигравши жодного матчу, принизливо вилетіла з турніру.

У 2017 році Україна приймала Словаччину у Львові на "Арені Львів" у товариському матчі. Підопічним Андрія Шевченка, який нині очолює Українську асоціацію футболу, вдалося перемогти з рахунком - 2:1. Голи на рахунку Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки. За словаків єдиним голом відзначився Лукаш Штеніна, який свого часу виступав за харківський "Металіст".

У 2018 році Україна та Словаччина зустрілися в рамках групового етапу Ліги націй 2018/2019. Національній збірній знову вдалося мінімально перемогти словаків.

Єдиним голом відзначив Ярмоленко, забивши з пенальті на 80 хвилині, але воротар мав всі шанси взяти м’яч.

Востаннє Словаччина та Україна грали у 2019 році у матчі відповіді групового етапу Ліги націй. Результат для України виявився невдалим. Підопічні Шевченка розгромно поступилися словакам - 4:1.

Тоді єдиним голом за нашу збірну відзначився Євген Коноплянка, який забив на 47 хвилині. За словаків відзначилися Альберт Руснак, Юрай Куцка, Адам Зреляк та Роберт Мак.

Представлення команд

Словаччина. Відповідно до оновленого рейтингу FIFA, збірна Словаччини піднялася на 3 сходинки та займає 45 місце. Цього року збірна вже провела 5 матчів, включаючи матч проти бельгійців. У п’яти матчах словаки програли лише одного разу - збірній Австрії (2:0). Також була одна нічия проти Норвегії - 1:1.

Очолює збірну Словаччини італійський спеціаліст Франческо Кальцона, якого було призначено у серпні 2022 року. Відколи він очолив збірну, Словаччина програла лише чотири з 19 матчів - 10 перемог та 5 нічиїх.

У рейтингу найдорожчих команд на Євро-2024 Словаччина займає 21 місце - трансферна вартість команди 156,4 млн євро. Найдорожчими гравцями команди є захисник нідерландського "Фейенорду" Давід Ганцко (35 млн євро), захисник французького "ПСЖ" Мілан Шкріняр (30 млн євро) та півзахисник італійського "Наполі" Станіслав Лоботка (28 млн євро).

Однак, не варто забувати і про лідерів-ветеранів команди, таких як голкіпера Мартіна Дубравку, Петера Пекаріка та Юрая Куцку, який і віддав гольову передачу на Шранца у матчі проти бельгійців.

Найбільше матчів за збірну провів півзахисник Марек Гамшик - 126 ігор. Також Гамшик є найкращим бомбардиром збірної - 26 голів.

Збірній Словаччини належить рекорд підйому у рейтингу FIFA: у лютому 1994 року їй вдалося піднятися на 92 позиції (зі 150-го на 58-е місце).

Виступи на Євро. Вперше у своїй історії збірна Словаччини зіграла на Євро-2016. Тоді словакам вдалося пробитися до 1/8 фіналу турніру, де команда вилетіла від збірної Німеччини з розгромним рахунком - 3:0.

Словакам у групі попалися збірні Англії, Уельсу та росії. У першому турі словаки програли збірній Уельсу з рахунком 1:2. Гол у свій актив записав Ондрей Дуда.

У другому турі, Словаччина зійшлася зі збірною росії. У тому матчі словаки святкували перемогу з рахунком 2:1, а у заключному турі зіграли у суху нічию з англійцями.

Варто згадати, що Словаччина свого часу входила до складу Чехословаччини, якій у 1976 вдалося отримати перемогу на чемпіонаті Європи, перегравши у фіналі по пенальті збірну Федеративної республіки Німеччина. Основний час закінчився за рахунку - 2:2, але Чехословаччині вдалося перемогти по пенальті - 5:3.

Україна. Збірна України набагато вище перебуває від Словаччини в рейтингу FIFA. В оновленому рейтингу наша збірна втратила дві позиції та перемістилася з 22 місця на 24. У 2023 році тренером збірної було призначено Сергія Реброва, який з того часу провів із командою 15 матчів. Дебютував Ребров матчем проти збірної Німеччини, який завершився результативною нічиєю 3:3.

Всього під керівництвом Реброва збірна перемогла 8 раз, включаючи перемоги над Ісландією та Боснією та Герцеговиною за право виступати на Євро-2024.

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Україна входить в топ-10 найдорожчих збірних на Євро з сумарною трансферною вартістю - 379 млн євро. Найдорожчими гравцями збірної є: півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко (38 млн євро), нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик, нападник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик та півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков - по 35 млн євро.

Відмітимо, що нинішній гравець збірної України Андрій Ярмоленко займає друге місце у гонці бомбардирів з 46 голами в активі. На першому місці перебуває Андрій Шевченко, в активі якого - 48 голів. Тож на Євро-2024 Ярмоленко має шанс побити рекорд легендарного форварда.

Крім того, футболіст перебуває на другому місці за кількістю зіграних матчів за збірну - 120. На першому місці - анатолій тимощук (144 гри за збірну).

Збірна України грала тричі на Євро. Вперше Україна грала у фінальному етапі Чемпіонату Європи у 2012 році. Тоді Україна автоматично кваліфікувалася до групового етапу, як країна-господарка разом зі збірною Польщі.

Вдруге Україна зіграла на Євро у 2016 році, де не вигравши жодного матчу у групі з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією вилетіла, зайнявши останнє місце.

Найкращим результатом став виступ нашої збірної на Євро-2020, яке через пандемію COVID-19 у Європі було відтерміновано на рік. Тоді збірна Україна грала у групі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії, де зайняла третє місце, що дозволило їй пройти до 1/8 фіналу.

У 1/8 завдяки перемозі над Швецією (2:1) Україна вийшла до 1/4, де, на жаль, поступилася майбутньому фіналісту - збірній Англії (4:0).

Хто фаворит

Букмекерські контори вважають фаворитом поєдинку збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" дають коефіцієнт 2,15. Нічия – 3,30. Виграш словаків – 3,70.