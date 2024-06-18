Реброву довелося "вийти з роздягальні": збірна України провела кризову зустріч без тренера після поразки від Румунії на Євро-2024
Київ • УНН
Після поразки 0:3 від Румунії на чемпіонаті Європи збірна України провела кризову нараду в роздягальні без тренера Сергія Реброва, якого футболісти попросили піти.
Після поразки 0:3 від Румунії на чемпіонаті Європи з футболу збірна України провела кризову нараду в роздягальні без тренера Сергія Реброва, якого футболісти попросили піти, повідомляє Goal.com, пише УНН.
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Як вказано, після несподіваної невдачі на старті чемпіонату Європи, мабуть, у роздягальні збірної України відбулася кризова зустріч без тренера Сергія Реброва.
Ребров розповів, що команда попросила його "вийти з роздягальні" після матчу з Румунією 0:3 (0:1).
“Для всіх це було неочікувано”: Ребров про розгромну поразку від Румунії17.06.24, 19:08 • 18237 переглядiв