После поражения 0:3 от Румынии на чемпионате Европы по футболу сборная Украины провела кризисное совещание в раздевалке без тренера Сергея Реброва, которого футболисты попросили уйти, сообщает Goal.com, пишет УНН.

Детали

Как указано, после неожиданной неудачи на старте чемпионата Европы, видимо, в раздевалке сборной Украины состоялась кризисная встреча без тренера Сергея Реброва.

Ребров рассказал, что команда попросила его "выйти из раздевалки" после матча с Румынией 0:3 (0:1).

"Для всех это было неожиданно": Ребров о разгромном поражении от Румынии