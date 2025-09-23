$41.250.00
Важная железнодорожная линия Кёльн-Дюссельдорф парализована из-за саботажа - Welt

Киев • УНН

 • 30 просмотра

22 сентября железнодорожная линия между Кёльном и Дюссельдорфом получила повреждения из-за умышленного перерезания подземных кабелей. Полиция расследует инцидент как саботаж, не исключая политической мотивации.

Важная железнодорожная линия Кёльн-Дюссельдорф парализована из-за саботажа - Welt

22 сентября важная железнодорожная линия север-юг между Кельном и Дюссельдорфом получила значительные повреждения из-за преднамеренного перерезания подземных кабелей. Полиция квалифицирует инцидент как акт саботажа, возможную политическую мотивацию не исключают. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Welt.

Подробности

Неизвестные лица ночью открыли кабельный вал и перерезали все кабели с помощью отрезной шлифовальной машины. Повреждение парализовало сигнальную коробку в Леверкузене, что вызвало масштабные перебои на маршруте.

Обнаружено по меньшей мере два поврежденных отрезка кабеля, работы по восстановлению более обширны, чем ожидалось. Из-за инцидента движение поездов было перенаправлено, а на некоторых участках пассажиров обслуживали автобусы. Уголовная полиция проводит расследование на месте, собирая доказательства. 

Напомним

В Германии резко возросли запросы на строительство частных бункеров из-за опасений войны с Россией. Компании и арендодатели также активно заказывают укрытия для своих сотрудников.

Как отмечает Bild, немцы переживают, что лидер РФ Владимир Путин может начать войну с НАТО, именно поэтому в стране настоящий "бункерный бум".

Вероника Марченко

Новости Мира
Владимир Путин
Бильд
НАТО
Дюссельдорф
Германия