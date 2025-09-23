Важная железнодорожная линия Кёльн-Дюссельдорф парализована из-за саботажа - Welt
Киев • УНН
22 сентября железнодорожная линия между Кёльном и Дюссельдорфом получила повреждения из-за умышленного перерезания подземных кабелей. Полиция расследует инцидент как саботаж, не исключая политической мотивации.
Подробности
Неизвестные лица ночью открыли кабельный вал и перерезали все кабели с помощью отрезной шлифовальной машины. Повреждение парализовало сигнальную коробку в Леверкузене, что вызвало масштабные перебои на маршруте.
Обнаружено по меньшей мере два поврежденных отрезка кабеля, работы по восстановлению более обширны, чем ожидалось. Из-за инцидента движение поездов было перенаправлено, а на некоторых участках пассажиров обслуживали автобусы. Уголовная полиция проводит расследование на месте, собирая доказательства.
