Важлива залізнична лінія Кельн-Дюссельдорф паралізована через саботаж - Welt
Київ • УНН
22 вересня залізнична лінія між Кельном та Дюссельдорфом зазнала пошкоджень через умисне перерізання підземних кабелів. Поліція розслідує інцидент як саботаж, не виключаючи політичної мотивації.
22 вересня важлива залізнична лінія північ-південь між Кельном та Дюссельдорфом зазнала значних пошкоджень через умисне перерізання підземних кабелів. Поліція кваліфікує інцидент як акт саботажу, можливу політичну мотивацію не виключають. Про це пише УНН із посиланням видання Welt.
Деталі
Невідомі особи вночі відкрили кабельний вал і перерізали всі кабелі за допомогою відрізної шліфувальної машини. Пошкодження паралізувало сигнальну коробку в Леверкузені, що спричинило масштабні перебої на маршруті.
Виявлено щонайменше два пошкоджені відрізки кабелю, роботи з відновлення більш обширні, ніж очікувалося. Через інцидент рух поїздів був перенаправлений, а на деяких ділянках пасажирів обслуговували автобуси. Кримінальна поліція проводить розслідування на місці, збираючи докази.
Нагадаємо
У Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів через побоювання війни з росією. Компанії та орендодавці також активно замовляють укриття для своїх співробітників.
Як зазначає Bild, німці переживають, що лідер рф володимир путін може розпочати війну з НАТО, саме тому у країні справжній "бункерний бум".