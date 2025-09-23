Важлива залізнична лінія Кельн-Дюссельдорф паралізована через саботаж - Welt

$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 13023 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 21952 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 27065 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 39885 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54519 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52095 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27622 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49313 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24793 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Теги
Автори
Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії22 вересня, 13:50
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo22 вересня, 14:33
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру17:16
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі18:33
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 39885 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52095 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Барт Де Вевер
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Естонія
Франція
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24
МіГ-31
The Guardian
Bild
MIM-104 Patriot
Eurofighter Typhoon

Важлива залізнична лінія Кельн-Дюссельдорф паралізована через саботаж - Welt

Київ • УНН

 • 88 перегляди

22 вересня залізнична лінія між Кельном та Дюссельдорфом зазнала пошкоджень через умисне перерізання підземних кабелів. Поліція розслідує інцидент як саботаж, не виключаючи політичної мотивації.

Важлива залізнична лінія Кельн-Дюссельдорф паралізована через саботаж - Welt

22 вересня важлива залізнична лінія північ-південь між Кельном та Дюссельдорфом зазнала значних пошкоджень через умисне перерізання підземних кабелів. Поліція кваліфікує інцидент як акт саботажу, можливу політичну мотивацію не виключають. Про це пише УНН із посиланням видання Welt.

Деталі

Невідомі особи вночі відкрили кабельний вал і перерізали всі кабелі за допомогою відрізної шліфувальної машини. Пошкодження паралізувало сигнальну коробку в Леверкузені, що спричинило масштабні перебої на маршруті.

Виявлено щонайменше два пошкоджені відрізки кабелю, роботи з відновлення більш обширні, ніж очікувалося. Через інцидент рух поїздів був перенаправлений, а на деяких ділянках пасажирів обслуговували автобуси. Кримінальна поліція проводить розслідування на місці, збираючи докази. 

Нагадаємо

У Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів через побоювання війни з росією. Компанії та орендодавці також активно замовляють укриття для своїх співробітників.

Як зазначає Bild, німці переживають, що лідер рф володимир путін може розпочати війну з НАТО, саме тому у країні справжній "бункерний бум".

Вероніка Марченко

Володимир Путін
Bild
НАТО
Дюссельдорф
Німеччина