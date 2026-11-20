российская ракета могла залететь в Польшу — в Люблине включили сирены, военная авиация поднята в воздух
Киев • УНН
В Люблине объявили тревогу на фоне массированной атаки России на Украину. Польша подняла военную авиацию, но инцидент официально не подтверждён.
В польском Люблине утром 20 ноября объявили воздушную тревогу и включили сирены на фоне массированной ракетной атаки России на Украину. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили о вероятном пересечении российской ракетой украинско-польской границы. Об этом сообщает Radio Lublin, пишет УНН.
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По информации польского радио, в Люблине сработали сирены воздушной тревоги. Это произошло во время масштабной российской атаки, когда значительное количество крылатых ракет двигалось в направлении западных областей Украины.
В то же время украинские мониторинговые ресурсы заявили, что одна из российских ракет якобы пересекла государственную границу и вошла в воздушное пространство Польши.
Официального подтверждения этой информации со стороны польских военных пока нет.
Польша подняла боевую авиацию из-за российской атаки
Польские военные сообщили, что с начала ночной атаки на Украину усилили контроль над воздушным пространством страны.
Для патрулирования и реагирования на возможные угрозы в воздух подняли военную авиацию.
Такие меры принимаются на фоне активности российских ракет вблизи западных границ Украины.
Действительно ли российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, должны установить соответствующие службы. Информация о возможном инциденте уточняется.
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