російська ракета могла залетіти до Польщі – у Любліні ввімкнули сирени, військова авіація піднята в небо
Київ • УНН
У Любліні оголосили тривогу на тлі масованої атаки росії по Україні. Польща підняла військову авіацію, але інцидент офіційно не підтверджено.
У польському Любліні вранці 20 листопада оголосили повітряну тривогу та ввімкнули сирени на тлі масованої ракетної атаки росії на Україну. Раніше українські моніторингові канали повідомили про ймовірний перетин російською ракетою українсько-польського кордону. Про це повідомляє Radio Lublin, пише УНН.
Деталі
За інформацією польського радіо, у Любліні спрацювали сирени повітряної тривоги. Це відбулося під час масштабної російської атаки, коли значна кількість крилатих ракет рухалася в напрямку західних областей України.
Водночас українські моніторингові ресурси заявили, що одна з російських ракет нібито перетнула державний кордон та увійшла в повітряний простір Польщі.
Офіційного підтвердження цієї інформації від польських військових наразі немає.
Польща підняла бойову авіацію через російську атаку
Польські військові повідомили, що від початку нічної атаки на Україну посилено контролюють повітряний простір країни.
Для патрулювання та реагування на можливі загрози в небо підняли військову авіацію.
Такі заходи здійснюють на тлі активності російських ракет поблизу західних кордонів України.
Чи справді російська ракета порушила повітряний простір Польщі, мають встановити відповідні служби. Інформація про можливий інцидент уточнюється.
Близько 50 ракет одночасно над Україною – росія атакує західні області, у Києві є загиблі20.11.26, 07:16 • 19887 переглядiв