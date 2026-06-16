Определился соперник киевского Динамо по первому раунду квалификации Лиги Европы 2026/2027
Киев • УНН
Динамо сыграет против румынской Университати в первом раунде отбора Лиги Европы. Матчи пройдут 9 и 16 июля, домашние матчи еврокубков "бело-синие" будут проводить в Люблине.
Во вторник, 16 июня, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы УЕФА. На этой стадии свой еврокубковый путь в сезоне 2026/2027 начнет киевское "Динамо" как победитель Кубка Украины, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "бело-синих".
Детали
Отмечается, что согласно результатам жеребьевки, подопечных Игоря Костюка ждет двухматчевое противостояние с "Университатей" из румынского Клужа, которая заняла второе место в национальном чемпионате.
Матчи "Динамо" и "Университати" будут сыграны 9 и 16 июля. Согласно регламенту, первый матч будет для киевлян домашним, а ответный – выездным"
Также указывается, что свои номинально домашние поединки в еврокубках в новом сезоне "Динамо" проведет в Польше на "Арене Люблин". При выборе места проведения матчей клуб тщательно проанализировал все логистические аспекты, чтобы обеспечить команде максимально комфортные условия для подготовки и выступлений на международной арене.
Напомним
Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продлил контракт с клубом еще на год.
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу20.05.26, 20:33 • 81002 просмотра