Определился соперник киевского Динамо по первому раунду квалификации Лиги Европы 2026/2027

Во вторник, 16 июня, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы УЕФА. На этой стадии свой еврокубковый путь в сезоне 2026/2027 начнет киевское "Динамо" как победитель Кубка Украины, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "бело-синих".

Детали

Отмечается, что согласно результатам жеребьевки, подопечных Игоря Костюка ждет двухматчевое противостояние с "Университатей" из румынского Клужа, которая заняла второе место в национальном чемпионате.

Матчи "Динамо" и "Университати" будут сыграны 9 и 16 июля. Согласно регламенту, первый матч будет для киевлян домашним, а ответный – выездным" - говорится в сообщении.

Также указывается, что свои номинально домашние поединки в еврокубках в новом сезоне "Динамо" проведет в Польше на "Арене Люблин". При выборе места проведения матчей клуб тщательно проанализировал все логистические аспекты, чтобы обеспечить команде максимально комфортные условия для подготовки и выступлений на международной арене.

Напомним

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продлил контракт с клубом еще на год.

"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу