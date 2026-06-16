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Определился соперник киевского Динамо по первому раунду квалификации Лиги Европы 2026/2027

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Динамо сыграет против румынской Университати в первом раунде отбора Лиги Европы. Матчи пройдут 9 и 16 июля, домашние матчи еврокубков "бело-синие" будут проводить в Люблине.

Определился соперник киевского Динамо по первому раунду квалификации Лиги Европы 2026/2027

Во вторник, 16 июня, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы УЕФА. На этой стадии свой еврокубковый путь в сезоне 2026/2027 начнет киевское "Динамо" как победитель Кубка Украины, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "бело-синих".

Детали

Отмечается, что согласно результатам жеребьевки, подопечных Игоря Костюка ждет двухматчевое противостояние с "Университатей" из румынского Клужа, которая заняла второе место в национальном чемпионате.

Матчи "Динамо" и "Университати" будут сыграны 9 и 16 июля. Согласно регламенту, первый матч будет для киевлян домашним, а ответный – выездным"

- говорится в сообщении.

Также указывается, что свои номинально домашние поединки в еврокубках в новом сезоне "Динамо" проведет в Польше на "Арене Люблин". При выборе места проведения матчей клуб тщательно проанализировал все логистические аспекты, чтобы обеспечить команде максимально комфортные условия для подготовки и выступлений на международной арене.

Напомним

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продлил контракт с клубом еще на год.

"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу20.05.26, 20:33 • 81002 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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