В Польше с августа фиксируют активизацию антиукраинских месседжей - ЦПД

С августа по ноябрь 2025 года в польскоязычном сегменте соцсетей зафиксировано почти 186 тысяч сообщений с оскорбительными и дискриминационными высказываниями в отношении Украины. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем аналогичном периоде, причем 92% таких постов пришлись на платформу X.