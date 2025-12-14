В Польше с августа фиксируют активизацию антиукраинских месседжей - ЦПД

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 15:54 • 20237 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 38352 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 28555 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 28320 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 24594 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 16746 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 16978 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15560 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13737 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14119 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.7м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером13 декабря, 20:57 • 3934 просмотра
18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"13 декабря, 21:44 • 18657 просмотра
Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины13 декабря, 22:27 • 5144 просмотра
В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые00:37 • 12835 просмотра
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам03:31 • 6120 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 28018 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 32936 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 35194 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 45168 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 68539 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 16842 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 18757 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 23858 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 58369 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 39166 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Дипломатка

В Польше с августа фиксируют активизацию антиукраинских месседжей - ЦПД

Киев • УНН

 • 80 просмотра

С августа по ноябрь 2025 года в польскоязычном сегменте соцсетей зафиксировано почти 186 тысяч сообщений с оскорбительными и дискриминационными высказываниями в отношении Украины. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем аналогичном периоде, причем 92% таких постов пришлись на платформу X.

В Польше с августа фиксируют активизацию антиукраинских месседжей - ЦПД

В польском информационном пространстве фиксируется рост антиукраинских настроений в соцсетях: с августа по ноябрь 2025 года зафиксировано почти 186 тысяч сообщений с оскорбительными и дискриминационными высказываниями в отношении Украины. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации со ссылкой на отчет Ассоциации Demagog и Института мониторинга медиа, передает УНН.

Подробности

По данным отчета, в польскоязычном сегменте соцсетей с августа по ноябрь 2025 года зафиксировано 185 766 антиукраинских сообщений - это почти вдвое больше, чем в предыдущем аналогичном периоде.

Речь идет о публикациях, которые содержали оскорбительные, вульгарные и дискриминационные высказывания в отношении Украины и украинцев

- сообщает Центр противодействия дезинформации.

Анализ охватывал такие платформы, как X, Facebook, Instagram и YouTube.

Больше всего антиукраинских постов пришлось на X, где они составили более 92% от всего объема и обеспечили примерно 61% взаимодействий пользователей с таким контентом.

Отмечается, что в течение августа-ноября были четкие вспышки активности антиукраинских нарративов в связи с определенными событиями. Это, к примеру:

  • вето Президента Польши закона о помощи Украине;
    • нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами;
      • диверсия на железной дороге на маршруте Варшава–Люблин.

        В отчете подчеркивается: хотя мотивация авторов антиукраинских сообщений остается неизвестной, подобные волны пропаганды совпадают с целями российской информационной стратегии, направленной на ослабление поддержки Украины партнерами и подрыв доверия между союзниками.

        Напомним

        В ноябре Литва подверглась 325 враждебным информационным воздействиям, что почти вдвое больше нормы, с 47% атак, касающихся военной тематики. Одновременно фиксируются физические гибридные угрозы, включая запуск метеозондов из Беларуси, нарушающих воздушное пространство Литвы.

        РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД12.12.25, 06:44 • 3708 просмотров

        Вита Зеленецкая

        ОбществоМультимедиа
        российская пропаганда
        Социальная сеть
        Война в Украине
        Беларусь
        Люблин
        Варшава
        Литва
        Украина
        Польша