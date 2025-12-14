В Польше с августа фиксируют активизацию антиукраинских месседжей - ЦПД
В польском информационном пространстве фиксируется рост антиукраинских настроений в соцсетях: с августа по ноябрь 2025 года зафиксировано почти 186 тысяч сообщений с оскорбительными и дискриминационными высказываниями в отношении Украины. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации со ссылкой на отчет Ассоциации Demagog и Института мониторинга медиа, передает УНН.
По данным отчета, в польскоязычном сегменте соцсетей с августа по ноябрь 2025 года зафиксировано 185 766 антиукраинских сообщений - это почти вдвое больше, чем в предыдущем аналогичном периоде.
Речь идет о публикациях, которые содержали оскорбительные, вульгарные и дискриминационные высказывания в отношении Украины и украинцев
Анализ охватывал такие платформы, как X, Facebook, Instagram и YouTube.
Больше всего антиукраинских постов пришлось на X, где они составили более 92% от всего объема и обеспечили примерно 61% взаимодействий пользователей с таким контентом.
Отмечается, что в течение августа-ноября были четкие вспышки активности антиукраинских нарративов в связи с определенными событиями. Это, к примеру:
- вето Президента Польши закона о помощи Украине;
- нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами;
- диверсия на железной дороге на маршруте Варшава–Люблин.
В отчете подчеркивается: хотя мотивация авторов антиукраинских сообщений остается неизвестной, подобные волны пропаганды совпадают с целями российской информационной стратегии, направленной на ослабление поддержки Украины партнерами и подрыв доверия между союзниками.
В ноябре Литва подверглась 325 враждебным информационным воздействиям, что почти вдвое больше нормы, с 47% атак, касающихся военной тематики. Одновременно фиксируются физические гибридные угрозы, включая запуск метеозондов из Беларуси, нарушающих воздушное пространство Литвы.
