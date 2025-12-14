У Польщі із серпня фіксують активізацію антиукраїнських меседжів - ЦПД

З серпня до листопада 2025 року у польськомовному сегменті соцмереж зафіксовано майже 186 тисяч повідомлень з образливими та дискримінаційними висловлюваннями щодо України. Це майже вдвічі більше, ніж у попередньому аналогічному періоді, причому 92% таких постів припали на платформу X.