Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Польщі із серпня фіксують активізацію антиукраїнських меседжів - ЦПД

Київ • УНН

 • 130 перегляди

З серпня до листопада 2025 року у польськомовному сегменті соцмереж зафіксовано майже 186 тисяч повідомлень з образливими та дискримінаційними висловлюваннями щодо України. Це майже вдвічі більше, ніж у попередньому аналогічному періоді, причому 92% таких постів припали на платформу X.

У Польщі із серпня фіксують активізацію антиукраїнських меседжів - ЦПД

У польському інформаційному просторі фіксується зростання антиукраїнських настроїв у соцмережах: з серпня до листопада 2025 року зафіксували майже 186 тисяч повідомлень з образливими та дискримінаційними висловлюваннями щодо України. Про це інформує Центр протидії дезінформації з посиланням на звіт Асоціації Demagog та Інституту моніторингу медіа, передає УНН.

Деталі

За даними звіту, у польськомовному сегменті соцмереж від серпня до листопада 2025 року зафіксували 185 766 антиукраїнських повідомлень - це майже вдвічі більше, ніж у попередньому аналогічному періоді.

Йдеться про публікації, які містили образливі, вульгарні та дискримінаційні висловлювання щодо України й українців

- повідомляє Центр протидії дезінформації.

Аналіз охоплював такі платформи, як X, Facebook, Instagram і YouTube.

Найбільше антиукраїнських постів припало на X, де вони становили понад 92 % від усього обсягу і забезпечили приблизно 61 % взаємодій користувачів з таким контентом.

Зазначається, що протягом серпня-листопада були чіткі спалахи активності антиукраїнських наративів у зв’язку з певними подіями. Це, до прикладу:

  • вето Президента Польщі закону про допомогу Україні;
    • порушення повітряного простору Польщі російськими дронами;
      • диверсія на залізниці на маршруті Варшава–Люблін.

        У звіті наголошується: хоч мотивація авторів антиукраїнських повідомлень залишається невідомою, подібні хвилі пропаганди збігаються з цілями російської інформаційної стратегії, спрямованої на ослаблення підтримки України партнерами і підрив довіри між союзниками.

        Нагадаємо

        У листопаді Литва зазнала 325 ворожих інформаційних впливів, що майже вдвічі більше норми, з 47% атак, що стосувалися військової тематики. Одночасно фіксуються фізичні гібридні загрози, включаючи запуск метеозондів з Білорусі, що порушують повітряний простір Литви.

        Віта Зеленецька

