У Польщі із серпня фіксують активізацію антиукраїнських меседжів - ЦПД
Київ • УНН
З серпня до листопада 2025 року у польськомовному сегменті соцмереж зафіксовано майже 186 тисяч повідомлень з образливими та дискримінаційними висловлюваннями щодо України. Це майже вдвічі більше, ніж у попередньому аналогічному періоді, причому 92% таких постів припали на платформу X.
У польському інформаційному просторі фіксується зростання антиукраїнських настроїв у соцмережах: з серпня до листопада 2025 року зафіксували майже 186 тисяч повідомлень з образливими та дискримінаційними висловлюваннями щодо України. Про це інформує Центр протидії дезінформації з посиланням на звіт Асоціації Demagog та Інституту моніторингу медіа, передає УНН.
Деталі
За даними звіту, у польськомовному сегменті соцмереж від серпня до листопада 2025 року зафіксували 185 766 антиукраїнських повідомлень - це майже вдвічі більше, ніж у попередньому аналогічному періоді.
Йдеться про публікації, які містили образливі, вульгарні та дискримінаційні висловлювання щодо України й українців
Аналіз охоплював такі платформи, як X, Facebook, Instagram і YouTube.
Найбільше антиукраїнських постів припало на X, де вони становили понад 92 % від усього обсягу і забезпечили приблизно 61 % взаємодій користувачів з таким контентом.
Зазначається, що протягом серпня-листопада були чіткі спалахи активності антиукраїнських наративів у зв’язку з певними подіями. Це, до прикладу:
- вето Президента Польщі закону про допомогу Україні;
- порушення повітряного простору Польщі російськими дронами;
- диверсія на залізниці на маршруті Варшава–Люблін.
У звіті наголошується: хоч мотивація авторів антиукраїнських повідомлень залишається невідомою, подібні хвилі пропаганди збігаються з цілями російської інформаційної стратегії, спрямованої на ослаблення підтримки України партнерами і підрив довіри між союзниками.
