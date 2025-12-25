В Люблине на Рождество загорелась одна из церквей, к тушению привлекли около 70 пожарных - СМИ
Киев • УНН
В польском Люблине на Рождество вспыхнул пожар в церкви на улице Куницкого, из-за чего отменили службы. Около 70 пожарных тушат огонь, которому препятствуют фотоэлектрические панели на крыше.
В одной из церквей польского Люблина рождественским утром вспыхнул пожар, из-за чего службы отменили. Тушение пожара, к которому привлечено около 70 пожарных, может длиться еще много часов, ведь пожарным, среди прочего, препятствуют фотоэлектрические панели на крыше церкви. Об этом пишет RMF24, передает УНН.
Рождественским утром в Люблине произошел пожар в церкви на улице Куницкого. Чердак церкви загорелся. Пожарные борются с огнем, поэтому прихожане сегодня — в Рождество — не соберутся на мессу. На место происшествия направлены дополнительные бригады, в том числе из городов вблизи Люблина. Сейчас на месте происшествия работает около 70 пожарных. По предварительным данным, внутри церкви никого не было, когда вспыхнул пожар
Отмечается, что тушение пожара может длиться еще много часов, ведь пожарным, среди прочего, препятствуют фотоэлектрические панели на крыше церкви.
Согласно сообщению, улица Куницкого перекрыта для движения транспорта. Тротуары поблизости закрыты для пешеходов, а общественный транспорт перенаправлен. Пожарные работают с четырех воздушных платформ возле церкви, одновременно пытаясь потушить пожар изнутри.
Напомним
В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад жилого дома.