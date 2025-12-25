В Люблине на Рождество загорелась одна из церквей, к тушению привлекли около 70 пожарных - СМИ

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 10553 просмотра
09:37 • 15636 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:42 • 12626 просмотра
25 декабря, 07:30 • 11882 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
09:37 • 15636 просмотра
24 декабря, 14:30 • 62820 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Эксклюзив
09:14 • 13045 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 12682 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 11882 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44837 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 62820 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31788 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50807 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW
25 декабря, 05:30 • 13217 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo
25 декабря, 06:45 • 12038 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований
25 декабря, 07:24 • 12211 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
08:09 • 10722 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"
10:37 • 12144 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 10554 просмотра
Эксклюзив
10:58 • 10554 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44837 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 32779 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 62820 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50808 просмотра
Прокудин Александр Сергеевич
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Украина
Сумская область
Днепропетровская область
Франция
Харьковская область
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video
09:48 • 5716 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"
08:09 • 10810 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований
25 декабря, 07:24 • 12299 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo
24 декабря, 14:00 • 18960 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo
24 декабря, 06:59 • 30419 просмотра
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

В Люблине на Рождество загорелась одна из церквей, к тушению привлекли около 70 пожарных - СМИ

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В польском Люблине на Рождество вспыхнул пожар в церкви на улице Куницкого, из-за чего отменили службы. Около 70 пожарных тушат огонь, которому препятствуют фотоэлектрические панели на крыше.

В Люблине на Рождество загорелась одна из церквей, к тушению привлекли около 70 пожарных - СМИ

В одной из церквей польского Люблина рождественским утром вспыхнул пожар, из-за чего службы отменили. Тушение пожара, к которому привлечено около 70 пожарных, может длиться еще много часов, ведь пожарным, среди прочего, препятствуют фотоэлектрические панели на крыше церкви. Об этом пишет RMF24, передает УНН.

Рождественским утром в Люблине произошел пожар в церкви на улице Куницкого. Чердак церкви загорелся. Пожарные борются с огнем, поэтому прихожане сегодня — в Рождество — не соберутся на мессу. На место происшествия направлены дополнительные бригады, в том числе из городов вблизи Люблина. Сейчас на месте происшествия работает около 70 пожарных. По предварительным данным, внутри церкви никого не было, когда вспыхнул пожар

- пишет издание.

Отмечается, что тушение пожара может длиться еще много часов, ведь пожарным, среди прочего, препятствуют фотоэлектрические панели на крыше церкви.

Согласно сообщению, улица Куницкого перекрыта для движения транспорта. Тротуары поблизости закрыты для пешеходов, а общественный транспорт перенаправлен. Пожарные работают с четырех воздушных платформ возле церкви, одновременно пытаясь потушить пожар изнутри.

В Киеве горел генератор, огонь перекинулся на фасад жилого дома.

Павел Башинский

