Польша расширяет сеть сирен из-за российских ударов вблизи границы
Киев • УНН
Польша расширяет систему гражданской защиты вдоль восточной границы. Количество сирен с дистанционным управлением выросло почти до 350.
Польша усиливает меры гражданской защиты вдоль своей восточной границы, устанавливая более 1 тыс. автоматизированных сирен. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский, сообщает Польское радио, пишет УНН.
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Глава польского МВД объявил об этом шаге в субботу во время брифинга в Люблине на фоне всё более частых российских ударов по целям вблизи польско-украинского коридора.
По словам Кервиньского, Россия изменила свою тактику: пограничные переходы и другие объекты инфраструктуры вблизи границы всё чаще становятся целями атак реактивными беспилотниками и ракетами.
Мы всё чаще обращаемся к средствам, предназначенным для противодействия этим угрозам
Министр отметил, что в начале 2024 года в регионе было всего около 30 действующих сирен, которые можно было активировать дистанционно, тогда как сегодня их количество составляет почти 350 единиц.
Усиление мер защиты произошло после ряда атак, которые нарушили повседневную жизнь гражданского населения и выявили уязвимость инфраструктуры вблизи границы с Польшей, говорится в материале.
Польша усиливает границу с Украиной и строит новые фортификационные сооружения из-за российской угрозы15.09.26, 16:24 • 12854 просмотра