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Польща розширює мережу сирен через російські удари поблизу кордону

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Польща розширює систему цивільного захисту вздовж східного кордону. Кількість дистанційно керованих сирен зросла майже до 350.

Польща розширює мережу сирен через російські удари поблизу кордону

Польща посилює заходи цивільного захисту уздовж свого східного кордону, встановлюючи понад 1 тис. автоматизованих сирен.Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, повідомляє Польське радіо, пише УНН.

Деталі

Очільник польського МВС оголосив про цей крок у суботу під час брифінгу в Любліні на тлі дедалі частіших російських ударів по цілях поблизу польсько-українського коридору.

За словами Кєрвінського, Росія змінила свою тактику: прикордонні переходи та інші об’єкти інфраструктури поблизу кордону дедалі частіше стають цілями атак реактивними безпілотниками та ракетами.

Ми дедалі частіше звертаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам

- сказав Кєрвінський.

Міністр зауважив, що на початку 2024 року у регіоні було лише близько 30 діючих сирен, які можна було активувати дистанційно, тоді як сьогодні їхня кількість становить майже 350 одиниць.

Посилення заходів захисту відбулося після низки атак, які порушили повсякденне життя цивільного населення та викрили вразливість інфраструктури поблизу кордону з Польщею, йдеться у матеріалі.

Польща посилює кордон з Україною та будує нові фортифікації через російську загрозу15.09.26, 16:24 • 12845 переглядiв

Ольга Розгон

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