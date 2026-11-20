Польша проверяет возможное нарушение воздушного пространства во время атаки рф
Киев • УНН
Польша проверяет данные о возможном нарушении воздушного пространства 20 ноября во время атаки рф на Украину. Детали уточняются.
Польша проверяет возможное нарушение воздушного пространства 20 ноября во время массированной комбинированной атаки рф на Украину ракетами и дронами, которая затронула в том числе западные области. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Оперативного командования ВС Польши.
Из-за подозрения в нарушении воздушного пространства Польши неидентифицированным летательным аппаратом информация о воздушной угрозе была передана в Центр безопасности правительства. Продолжается проверка для подтверждения записей радиолокационной системы и, при необходимости, принятия мер для противодействия потенциальной угрозе
Граждан призвали следить за объявлениями и инструкциями соответствующих органов.
"Дальнейшая информация будет обнародована после её полной проверки и подтверждения всех деталей", - говорится в заявлении.
Напомним
В польском Люблине утром 20 ноября объявили воздушную тревогу и включили сирены на фоне массированной ракетной атаки россии на Украину. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили о вероятном пересечении российской ракетой украинско-польской границы.