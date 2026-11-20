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Польша проверяет возможное нарушение воздушного пространства 20 ноября во время массированной комбинированной атаки рф на Украину ракетами и дронами, которая затронула в том числе западные области. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Оперативного командования ВС Польши.

Из-за подозрения в нарушении воздушного пространства Польши неидентифицированным летательным аппаратом информация о воздушной угрозе была передана в Центр безопасности правительства. Продолжается проверка для подтверждения записей радиолокационной системы и, при необходимости, принятия мер для противодействия потенциальной угрозе - сообщили в командовании.

Граждан призвали следить за объявлениями и инструкциями соответствующих органов.

"Дальнейшая информация будет обнародована после её полной проверки и подтверждения всех деталей", - говорится в заявлении.

Напомним

В польском Люблине утром 20 ноября объявили воздушную тревогу и включили сирены на фоне массированной ракетной атаки россии на Украину. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили о вероятном пересечении российской ракетой украинско-польской границы.